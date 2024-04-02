馬英九訪中衝擊國民黨2028大選？連勝文駁：六成民意盼兩岸共存
前總統馬英九昨天率「大九學堂」青年團訪問大陸，資深媒體人黃暐瀚直言，馬英九若真的會面習近平，恐怕會讓國民黨下次大選難度大增。對此，國民黨副主席連勝文今（2）日認為，在最近的選舉當中，已經顯示出至少六成民意，希望兩岸能夠和平共存， 雖然馬出訪，綠營可能會攻擊辱罵，「但這件事的確是為了台灣多數人民好」。
記者林怡昕／台北報導
前總統馬英九昨天率「大九學堂」青年團訪問大陸，晚間更會見大陸國台辦主任宋濤，黃暐瀚卻認為，目前台灣多數民意傾向「親美抗中」，「馬英九二見習近平，對兩岸緊張降溫，應該會有效果，但對國民黨下次總統選舉勝利，難度卻可能反而增加。」
對此，連勝文今天出席「台灣ACG及電子競技產業政策合作交流促進會」成立大會，會後受訪時認為，在最近選舉當中，台灣多數民意，已經顯示出至少六成民意，是希望兩岸能夠和平共存，不敢說兩岸會和平雙贏，但至少和平共存，大家好來好往，不要再有衝突、戰爭爆發，這次馬英九出訪，的確會引起綠營攻擊、辱罵，不過這件事的確是為了台灣多數人民好。
對於馬英九稱「九二共識讓兩岸不打仗」，連勝文也說，九二共識精神，最重要精神是「擱置爭議、求同存異」，因為很多關於兩岸政治分歧，已經吵了五十年、六十年都沒吵出結果，吵到最後兵戎相見，一點意義都沒有，不如把這些爭議擱置， 透過雙方共同互信的基礎，推動對雙方有利的事，這是比較實際的。