清明連假宜花「訂房率達7成」　蘇花路廊首日恐塞20小時

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假期後段(4/6~4/7)則以北上返回工作地旅次為主，預估第3日(4/6)將出現北上車流高峰，北上全日交通量約20,000輛次/日，車潮將自上午9時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至第4日(4/7)凌晨3時後緩解。
蘇花路廊(蘇澳至崇德)以台9線為主要車輛疏導路線，公路局請往返花蓮~蘇澳的\長途旅次用路人行駛蘇花改台9線南下，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。
公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路(市區)客運行駛蘇花改路肩(緊急空間)。
另因應本次連假蘇花路廊湧入大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，113年清明節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊(蘇澳至崇德)路段，禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：
一、113年4月4日：5時至17時(雙向)。
二、113年4月5日：7時至11時(雙向)。
三、113年4月6日：14時至18時(雙向)。
四、113年4月7日：5至17時(雙向)。
公路局東區養護工程分局為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，並呼籲欲往花東旅遊民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務。
公路局提醒，用路人行前請落實車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報路況訊息，也請用路人多利用「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。