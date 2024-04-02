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清明連假宜花「訂房率達7成」　蘇花路廊首日恐塞20小時

▲端節連假首日蘇花改一早就湧現大量車潮。（圖／記者李清貴翻攝,2020.06.25)
▲端節連假首日蘇花改一早就湧現大量車潮。（圖／記者李清貴翻攝,2020.06.25)

記者許若茵／台北報導

根據交通部統計，清明連假宜花地區訂房率已達7成，公路局預估，蘇花路廊將湧現大量車潮，交通量上看12萬輛次，首波壅塞恐自凌晨2時壅塞至晚間10時候紓解。

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113年清明節連續假期共4日，據統計，目前宜花地區訂房率已達7成，公路局東區養護工程分局預估蘇花路廊湧現大量車潮，本次交通預測方面，南下返鄉車流將於假期首日(4/4) 達到高峰，交通量約24000輛次/日，當日首波車潮將自凌晨2時起湧現，尖峰時段最高車流量達1150輛/小時以上，車多時段平均車流量約850~950輛/小時，壅塞情形預計將持續至晚間10時以後緩解。

假期後段(4/6~4/7)則以北上返回工作地旅次為主，預估第3日(4/6)將出現北上車流高峰，北上全日交通量約20,000輛次/日，車潮將自上午9時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至第4日(4/7)凌晨3時後緩解。

蘇花路廊(蘇澳至崇德)以台9線為主要車輛疏導路線，公路局請往返花蓮~蘇澳的\長途旅次用路人行駛蘇花改台9線南下，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

公路局東區養護工程分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路(市區)客運行駛蘇花改路肩(緊急空間)。

另因應本次連假蘇花路廊湧入大量車潮，公路局東區養護工程分局將藉由時段性車種管制，以紓解尖峰時段之車流，113年清明節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊(蘇澳至崇德)路段，禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：

一、113年4月4日：5時至17時(雙向)。

二、113年4月5日：7時至11時(雙向)。

三、113年4月6日：14時至18時(雙向)。

四、113年4月7日：5至17時(雙向)。

公路局東區養護工程分局為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，並呼籲欲往花東旅遊民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段避開車潮，或多搭乘大眾運輸服務。

公路局提醒，用路人行前請落實車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，行駛途中留意資訊可變標誌顯示內容，並於蘇花路廊隧道內收聽警廣，以掌握即時播報路況訊息，也請用路人多利用「幸福公路」App，可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。

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