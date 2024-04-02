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「台灣祭」4/4登場！支付免現金　Visa手機感應收款首嗶進音樂祭

▲Visa 今（2）日宣布，與前身墾丁春吶、台灣最具指標性的音樂祭之一「台灣祭」合作，導入Visa手機感應收款，讓無現金支付穿越音樂場景，預估逾百萬觀眾可在台灣祭市集攤商進行感應支付。（圖／Visa提供）
▲Visa 今（2）日宣布，與前身墾丁春吶、台灣最具指標性的音樂祭之一「台灣祭」合作，導入Visa手機感應收款，讓無現金支付穿越音樂場景，預估逾百萬觀眾可在台灣祭市集攤商進行感應支付。（圖／Visa提供）

記者顏真真／台北報導

非現金支付需求攀升，Visa今（2）日宣布與前身墾丁春吶、台灣最具指標性的音樂祭之一「台灣祭」合作，導入Visa手機感應收款（Tap to Phone），讓無現金支付穿越音樂場景，預估逾百萬觀眾將可在台灣祭市集攤商以手機、行動支付APP或智慧型穿戴裝置進行感應支付更便捷。

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第4屆「台灣祭」將在清明連假於墾丁登場，今年首度與Visa合作，將Visa手機感應收款導入台灣祭市集攤商，逾百萬人可用智慧型手機或智慧型穿戴裝置綁定信用卡，即可支付現場攤商的所有消費，無須擔心沒帶現金或弄丟錢包，音樂祭3天盡享流暢便捷的非現金支付體驗，為今年台灣祭的體驗亮點。

Visa手機感應收款將手機變身為行動刷卡機，不論是Android或iPhone手機，商家只要在智慧型手機下載收單機構指定App，不需外接刷卡機等硬體設備，即可用手機接收感應卡片、行動支付 App 或智慧型穿戴裝置的支付，一機解決現金收款帳目的混雜不清，流動攤商攜帶大筆現金的安全疑慮，拓展嶄新客源及蓬勃的感應支付商機。

台灣Visa副總經理梁欣玫表示，根據Visa研究顯示在消費者大幅使用非現金支付的狀況下，超過1/3的小商家（35%）認為採納新型態收款模式能開拓新客群 。Visa手機感應收款讓小商家更快導入電子支付，也看到手機感應收款成長強勁，在過去導入兩年以來此解決方案商戶收單額超過8倍，第3年度擴大使用場景，除了音樂祭以外包括餐飲、運輸、物流等產業都已導入手機感應收款，預計在全台各地更多商家使用手機感應收款，大幅提升消費者便利支付的需求，也協助各類型商戶擴展客源、加速商務成長。

為滿足消費者對數位支付的多元期待，Visa持續拓展手機感應收款及支付的生活場域，除了音樂祭外，也橫跨小吃店與計程車等食衣住行育樂的小微商家，今年更拓增人氣美食通路，全台超過2000 位黑貓宅急便宅配員皆提供手機感應收款服務，使用黑貓宅急便的到付宅急便服務，收件人支付運費也可用手機感應付款。 

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