「台灣祭」4/4登場！支付免現金　Visa手機感應收款首嗶進音樂祭

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Visa手機感應收款將手機變身為行動刷卡機，不論是Android或iPhone手機，商家只要在智慧型手機下載收單機構指定App，不需外接刷卡機等硬體設備，即可用手機接收感應卡片、行動支付 App 或智慧型穿戴裝置的支付，一機解決現金收款帳目的混雜不清，流動攤商攜帶大筆現金的安全疑慮，拓展嶄新客源及蓬勃的感應支付商機。
台灣Visa副總經理梁欣玫表示，根據Visa研究顯示在消費者大幅使用非現金支付的狀況下，超過1/3的小商家（35%）認為採納新型態收款模式能開拓新客群 。Visa手機感應收款讓小商家更快導入電子支付，也看到手機感應收款成長強勁，在過去導入兩年以來此解決方案商戶收單額超過8倍，第3年度擴大使用場景，除了音樂祭以外包括餐飲、運輸、物流等產業都已導入手機感應收款，預計在全台各地更多商家使用手機感應收款，大幅提升消費者便利支付的需求，也協助各類型商戶擴展客源、加速商務成長。
為滿足消費者對數位支付的多元期待，Visa持續拓展手機感應收款及支付的生活場域，除了音樂祭外，也橫跨小吃店與計程車等食衣住行育樂的小微商家，今年更拓增人氣美食通路，全台超過2000 位黑貓宅急便宅配員皆提供手機感應收款服務，使用黑貓宅急便的到付宅急便服務，收件人支付運費也可用手機感應付款。