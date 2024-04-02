名家論壇》蕭徐行／馬習二會與民生亂象　哪個重要？

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世事何其繆誤，威權時代主張台獨被視為叛國內亂，如今不主張台獨反而被視為執政者之仇敵，民眾面對執政黨的趕盡殺絕真完全無感，完全同意嗎？先說，民眾有憲法賦予的言論自由，難道跟當政者意見不同就該到排擠與打壓，這樣會陷人於罪的社會和獨裁體制又有何不同；再說馬英九已是一個曾幹過國家最高領導人的平民百姓了，又是受邀請赴陸參與相關活動，對於台灣完全由綠營掌控的政治決策過程已無任何影響力，民進黨在怕甚麼？再說，馬英九希望藉此次訪問幫助近來因為「金門事件」衝突不斷的兩岸關係降溫，這樣為了兩岸和平的努力不僅是大多數民眾所樂見的，更是美國政府所具體要求的，尤其大選在即，兩岸關係不穩定不利於世界安定與經濟發展，更對於民調與川普’陷入肉搏戰的拜登政府，其選情將受到巨大影響。
美國對於追求台海和平的強烈意圖可以從一月台灣總統選完之後，涉台事務的政府官員與聯邦國會議員接二連三的出訪台灣即可見，尤其AIT主席羅珊伯格三番兩次來台出差，也再三強調維持現狀的重要性，這都說明了美國意圖鬆緩中國大陸對於賴清德當選後的情緒性反應，也在藉其自身之力牽制賴清德政府偏台獨的主張與行動，以防止賴政府的躁進言行成為中國挑釁台灣的藉口。金門事件爆發時言論美方並未表示任何態度，或有任何偏台言論，並且要求美方所信任的「準副總統」蕭美琴前往華府述職，釐清金門事件原委，並說明賴清德的國政態度，就說明了美國不信任賴清德，又全面接管台灣海峽局勢的決心。
美國國務院副國務卿康貝爾日前與中國外交部副部長馬朝旭通話時，就強調維護台海、南海及朝鮮半島和平穩定的重要性，這是對中國立場相對強硬的康貝爾自二月上任以來，首次與中國外交官員通話。康貝爾在中國問題上屬鷹派民主黨人士，他是拜登的重要國安議題幕僚之一，在拜登執政的頭2年半時間裡，康貝爾一直大力倡導對中國採取更具對抗性的態度。他的態度說明了維護台海、南海及朝鮮半島和平穩定對現今美國政府的重要性，尤其拜登政府正困在俄烏戰爭、以哈衝突與邊境移民問題終而焦頭爛額之際。直白地說，民進黨這麼鏗鏘有力的抨擊馬習二會，民眾並未有感，因為現在的民眾正困守在一樁樁的民生困境中，這可比馬英九要不要和習近平見面迫切的多。
民怨會在五月賴清德就職後大量噴發。四月開始的電價調漲，接著炙熱的夏天引起高峰的用電量與高電價，必定會帶來新一波的物價大漲潮，但在調價過程中，民眾完全就是待宰的羔羊，沒有任何的反抗餘地，也不見執政黨民意代表出來為民眾說話，加上薪水沒有調漲，多數民眾將受到更痛苦的生活指數。
在食安方面，接二連三爆發蘇丹紅、寶林茶室與日本小林紅麴健康食品事件，看不到政府部門太多積極作為，扛起中央政府職責，只是一味的指責地方政府，怪罪民眾，讓國民年年陷入吃的恐慌之中。
此外，虐童案件再次引起民眾對於社會治安、社會照顧制度不足的質疑，但是在衛服部深陷在食安風暴時，一度引起國人憤慨的虐童案又不再受到國人的重視。
陳建仁的看守內閣即將邁入倒數一個月中；但是看守內閣不該是「睡覺內閣」，無作為內閣，只會對於意識形態問題發言，卻完全無視社會上諸多問題需要面對解決。如果閣員認為目前一切都該留給後任，事不干己，痛苦的將是人民，受災的不會是在野黨，而是討厭民進黨的六成民眾。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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