汪小菲和新歡Mandy閃婚爆懷孕！他露臉賣關子：我都不著急
汪小菲和大S離婚近3年，終於再傳好消息，和新歡馬筱梅（Mandy曼蒂）求婚成功，曬出價值數百萬台幣的鑽戒，預告今年將美嬌娘娶回家，盛傳Mandy已經懷孕，保母小楊阿姨沒有否認此事，還說「生幾個帶幾個」，希望主人多生孩子。汪小菲昨（1）日直播被關切此事賣關子，笑說「生寶寶生寶寶，我都不著急，大家比我還著急」，沒有否認懷孕傳聞，決定擇日再說，吊足網友胃口。
記者江芷稜／綜合報導
汪小菲返回北京後，情緒穩定了許多，被網友直擊與新歡Mandy去視察餐廳，依舊是總裁氣場，自從他求婚成功後，Mandy疑似懷孕的消息就傳得沸沸揚揚，就連小楊阿姨也沒有否認，要讓Mandy自己親口說。
汪小菲露臉直播不時稱讚女友，透露求婚成功的消息在交友圈獲得400多個讚、100多人留言，給了他們很大鼓勵，回北京生活非常穩定、挺好的，「馬小梅給我加分了，謝謝大家的祝福，謝謝這麼多人支持我啊」，對於懷孕的傳聞，他並沒有否認，而是稱「擇日再說吧」，吊足粉絲胃口。
他表示未來會住在北京，保持每半個月返台一次探視家人的習慣，儘管人在中國，汪小菲仍關切台灣家人，承諾要給Mandy在北京、台北買房，未來等台灣家人成年後也會買房子贈送，他哀怨地說不知道親人如何度過清明假期，Mandy暖心安慰他不必擔心，認為台灣有人會照顧他們，相信大S會帶家人出去玩，沉穩語氣讓汪小菲安定了許多。
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