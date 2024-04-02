名家論壇》黎榮章／大數據分析–電價爭議吵什麼？

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電價費率審議會舉行的前一周，相關討論持續不斷，網路討論熱度一直維持在單日1萬則以上，22日會議正式拍板調漲，民生、產業各類用電漲幅方案出爐，當日網路討論衝上3.1萬則，雖然當天經濟部宣稱，本次電價調整對物價影響有限，但小吃店等各類業者還是漲聲不斷，24日王美花喊話業者，「不應以漲電價為由漲物價」，引發民眾怒火，認為政府不知民間疾苦，而經濟部的節能宣傳，更遭網友譏諷不食人間煙火，網路討論攀至近2個月來的高峰3.5萬則。
漲電價議題在網路上的正負面聲量表現如何？透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察可發現，多數民眾都不樂見電價調漲可能帶來的衝擊，網路上有關電價的正聲量5.3萬筆、負聲量14.1萬筆，好感度僅0.38，在野黨要求執政黨立即停止調漲電價、提出能源政策檢討，更要推動修法，規定以後電價調整須送立法院同意；民進黨則強調，電價調漲是國際性的問題，全球都共同面對原物料、燃料價格大漲的問題，副總統賴清德也在民進黨中常會希望全黨上下加強論述，讓民眾知道政策決定的背景。
進一步針對網路上對電價調漲的批評，在負面聲量的留言內容中，以擔心物價連帶上漲為最大宗，聲量佔35%，其他類型的批評，則將矛頭對準執政黨，認為「政府錯誤能源政策害全民買單」佔22%、批「民進黨不倒台灣不會好」佔14%、指控「選後才漲價根本是騙票」佔10%、批評「執政黨不知民間疾苦」佔8%、批王美花「幹話部長」有4%、質疑能源政策錯誤且「圖利（與新潮流關係密切的）雲豹能源」3%、批「民進黨說謊成性、令人噁心」3%。由此可知，隨著「漲」聲響起，民眾已將不滿情緒訴諸到執政黨頭上。
蔡英文2016年執政後力推能源轉型，以「落實2025非核家園」為主要目標，除讓核電廠不再延役，也積極推動減碳、發展綠能；蔡第二任內，又跟隨國際發展趨勢宣示「2050淨零碳排」目標，要逐步讓電力能源去碳化、加強風電與光電發展。不過，能源轉型是否太快太急、跟不跟得上產業發展的腳步？國內是否應該跟上核融合研發趨勢？燃煤發電改為天然氣後，天然氣儲存槽的興建問題等，始終是近來國內爭論的焦點。尤其與賴清德關係密切的和碩董事長童子賢，在3月27日一席「得核融合者得天下」公開發言，更引發外界對520後賴政府能源政策走向的好奇心。電力是維持社會運轉的關鍵基礎設施，缺電、停電、漲價，都會對民眾生活造成巨大影響，執政黨目前對漲電價的辯護力道不太強，只希望民眾「了解政府苦心與難為之處」，但本來就只有當家才知持家難，面對民眾的抱怨、在野黨的指責，政府若不能好好回應，可能賴清德未及上任，社會對新政府的民怨就已先累積。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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