大港開唱30萬人朝聖！黃捷：曾被韓國瑜刁難停辦 聽到在議會氣哭
第15屆「大港開唱」活動圓滿落幕，兩天創下30萬人朝聖的紀錄，曾任高雄市議員的民進黨立委黃捷說，過去大港開唱曾被韓國瑜市府百般刁難查水表，被藍營批評「低俗下流不堪」，他自己在議會聽到快氣哭，甚至為了留住大港，被用難聽字眼羞辱，直到2021年高雄市長陳其邁上任才復辦。她說，不要覺得政治歸政治、音樂歸音樂，越漠視越容易被剝奪。
記者何哲欣／台北報導
黃傑昨在Thread發文說，經歷失而復得，隔年在大港橋邊又能聽到開唱前的船鳴，感動到瞬間噴淚。她也說，這些看得見的港灣之美背後得來不易，無論是輕軌、棧庫群、愛河、大港橋、高流音樂中心，是許多推手的累積才能成就。
黃捷強調，建設發展不會從天而降，政務官做的政治決定，都攸關城市的未來，而這些過程中要抵擋政治壓力，也是媒體上最容易看到的衝突畫面，卻鮮少人去了解，背後對城市發展的優劣之分。
黃捷說，不要覺得政治歸政治、音樂歸音樂，因為越漠視、越容易被剝奪，鼓勵大家聽歌時還有餘力的話，可以多了解歌詞在寫的歷史，因為了解得越多，才能知道歲月靜好的背後是誰負重前行。最後她也說，除了感謝前人，更要努力為未來10、20年的高雄留下什麼，讓高雄繼續是座偉大而光榮的城市。