極速超跑奪企排首冠！直落三擊退臺北鯨華　「大眼妹」陳怡如退休

第一局，雙方在經過兩天激烈的比賽過後，很快進入狀況，極速超跑Carla Santos保持前兩天極佳的狀態，數波在四號位強勁攻勢多次得分，同樣是主攻手的劉雙菱，今日作為先發，攻擊火力猛烈，出手即是一分。臺北鯨華的林書荷身為例行賽得分后，更當仁不讓，在跑時間差攻擊或長攻都能成功取分。雙方僵持不下，不過最後劉雙菱再度以重扣，25-23險奪第一局。
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到了第二局，前段雙方依舊是拉鋸戰，不過到了中段，極速超跑陳怡如快攻得手，得分主力Carla Santos與劉雙菱維持前一局的手感，劉雙菱更是祭出Ace球，強勁攻勢不斷拉開比分，Aleoscar Blanco兩次的攔網得分，讓極速超跑更接近局末點。雖然BIA與陳佳蔓企圖力挽狂瀾，努力追分，但極速超跑多點開花，最終蔡幼群在二號位直線扣殺，25-16順利拿下第二局。
進入第三局，極速超跑延續上一局的氣勢，劉雙菱強力的扣殺，揭開這一局的序幕。臺北鯨華的攔網與發球都有提升，林書荷與甘可慧都有成功的個人攔網，林書荷亦發出Ace球，和對手不相上下。然而極速超跑展現了全方位的實力，Aleoscar Blanco在背飛強勢取分後，隨即也祭出Ace球，Carla Santos的攻擊能力更不在話下。蔡幼群四號位打出Touch out得分，使極速超跑先來到了賽末點，精準的攔網，25-16拿下企排19最後一場比賽的勝利。
極速超跑不僅有兩位實力堅強的外援Carla Santos及Aleoscar Blanco，舉球員楊怡真更讓各個球員能有最好的發揮，李怡萱作為最後一道防線，保持球不落地的精神。陳怡如在攔網上的貢獻不可忽視，劉雙菱本日高達18分超常的表現亦是這場勝利的關鍵，蔡幼群除了整場11分的得分外，更在最後關頭帶領極速超跑贏得本場比賽。極速超跑陣容上的完整性與整合，使他們奪下隊史首冠。
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