天降冰雹砸傷梨、梅、桃　江啟臣現勘果園農損災情

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江啟臣指出，昨接獲民眾陳情，3月31日夜間突如其來的冰雹影響，導致梨、梅、桃都出現災損。以梨為例，不只梨子本身被打傷，連枝葉都被打穿，可見冰雹的威力強大，受損非常慘重。他說，幾分鐘不到的冰雹卻可能毀掉農民朋友辛苦一整年的成果，農政單位應全力提供協助。
農友廖慶蔣表示，種植梨幾十年的經驗，從來沒碰過冰雹的問題，也是第一次看到災損這麼嚴重。尤其第二天看梨子、梨樹葉都破掉、爛掉，甚至部分樹枝被打斷，1甲2分地的種植面積約400多顆，幾乎每棵梨樹都有受災，實在是欲哭無淚，希望農業單位能提供協助。
江啟臣表示，受到1月底的寒害影響，讓台中地區高接梨穗受損嚴重，儘管當時仍有部分果園幸運躲過，但果樹在這次的天災也很難倖存。萬一受限短期作農產品於同產季救助以一次為限，恐讓農民血本無歸，農政單位應規劃專案另行公告，才能有效協助農友解決困境。
江啟臣說，根今實際現勘的狀況，沒有套袋的梨子用肉眼就可以看見傷痕，但有套袋的梨子也可能受損，然而萬一拆袋後再次套袋，等同於讓農民成本翻倍。加上不論套袋與否，梨樹葉都有受損，葉片不夠會造成梨子長不大，萬一又有傷口，就算能長大也只能變成次級品。江副院長說，如未達天然災害救助標準，農糧署也應研議補助套袋、肥料或將來收購相關措施，不能讓農民沒有依循。
農糧署中區分署臺中辦事處主任陳瑛指出，冰雹的確造成部分地區有農損災情，目前正在統計受損範圍，若達天然災害救助標準，將依法提供現金救助。至於套袋或相關補助，也將帶回署內進行研議。
議員吳振嘉說，除了梨以外，梅、桃也損失慘重，尤其梅果更有不少被直接打落地，請農業部、農業局評估災損範圍，也請有受到災損的農友們儘速向各區公所反應。
江啟臣強調，氣候變遷的衝擊實在不利臺灣農業發展，農政單位必須上緊發條、審慎因應，並將可能有的氣候變化問題與因應措施會知地區公所及農會，讓農友能提前準備，減少農損。