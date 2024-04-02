NBA附加賽生死鬥！剩餘賽程強度統整　東老八爽歪、西老八超硬

Booker到紐奧良特會打！兩次對陣皆狂砍52分 太陽124:111退鵜鶘

▲太陽隊球星Devin Booker今(2)日對陣鵜鶘隊的比賽上，個人狂砍52分，連續3次遇到鵜鶘，都得到超過50分以上得分。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽隊球星Devin Booker今(2)日對陣鵜鶘隊的比賽上，個人狂砍52分，連續3次遇到鵜鶘，都得到超過50分以上得分。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA鳳凰城太陽今（2）日前往紐奧良交手鵜鶘，這場比賽對於兩隊而言相當關鍵，賽前兩隊鵜鶘、太陽分居西區第6、第7位置，雙方僅有2場勝差，太陽在靠著Devin Booker狂砍52分帶領之下，終場就以124:111擊敗鵜鶘，縮小彼此勝差至1場。

Devin Booker本場比賽攻下52分，若包含上個賽季的數據，Booker連續3場對上鵜鶘的比賽，都狂砍超過50分，也締造一項新紀錄，Booker如今是自傳奇球星張伯倫(Wilt Chamberlain)之後，成為NBA史上唯二達成對戰同一對手，連3場都轟破50分的難得紀錄，堪稱是「鵜鶘殺手」。

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Devin Booker首節就展示他驚人的得分能力，單節10投8中、三分球7投5中轟下24分，太陽首節就海灌46分，迅速拉開分差至18分。第二節比賽繼續加壓，累計半場結束Booker就攻下37分，太陽以74:54拉開分差至20分。下半場比賽儘管鵜鶘試圖追近比分，但為時已晚，末節僅得到21分，終場就以13分之差敗下陣來。


賽後Devin Booker也接受訪問，談到了為何對上鵜鶘總是能表現得如此出色，Booker說到：「在這裡（紐奧良）我有很多的家人，自此我新人賽季開始，每次我來到這裡，他們都會出現在這裡並且給予我支持，總共累計有超過1500個人，所以我必須在他們面前，繳出特別的表現​​。 」


鵜鶘本場比賽輸球後，近期遭遇2連敗，目前戰績45勝30負，排名已降至西區第六。而獨行俠則是漁翁得利，靠著鵜鶘輸球，戰績45勝29負，排名目前獨居西區第五，領先鵜鶘半場勝差。

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