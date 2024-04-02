搭高鐵突聽到廣播！她下秒直擊「1畫面」暖哭了：雞皮疙瘩全起來
許多人在搭乘高鐵時，習慣戴上耳機進入自己的世界，不過近日一名網友感動透露，她在搭乘高鐵時，聽到車上廣播有人需要緊急醫療服務，請醫療人員致車廂協助，不久後她就目睹許多醫護人員起身前往支援，讓她瞬間被暖爆直呼「整個雞皮疙瘩全都起來」。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友日前在Dcard以「高鐵一個廣播，醫護人員都出來了」為題發文，她表示早上搭乘高鐵南下列車時，座位剛好在自由座前一個車廂。當車輛行駛一陣子後，她突然看到服務人員拿著行李箱跟著保全往後面車廂走，不久後就聽到車上多次廣播「列車上有人需要緊急醫療服務，如果列車上有醫療人員請至12車廂協助」。
原PO在聽到廣播後，看到一名女乘客起身往後方車廂移動，緊接著後方又出現另一名服務人員拿著醫療箱，帶著一名男乘客也往後方車廂走，「然後陸陸續續有人都往後走，整個雞皮疙瘩全都起來」。
原PO坦言，許多熱心醫護人員聽到車廂廣播就自動出面協助幫忙，真的讓人感到滿滿溫暖，除了祝福需要醫療協助的人可以平安無事，也感謝辛苦的醫護人員自發性溫暖舉動，「願我們的醫療體系可以給這些辛苦付出的醫療人員一個完善的體制」。
貼文曝光後，有同班乘客現身留言區「我也在那班車上，聽到廣播後看到很多人往後跑，覺得好感人（紅了眼眶）」。也有不少同為醫護人員的網友直言，「各位就知道為什麼醫護不罷工了，因為該死的使命感，罷工了誰來顧患者，但是不罷工誰來顧醫護」。