突然抓狂！中國重慶傳人倫慘案　女砍傷婆婆、扔3歲兒下22樓亡

港股至少40間公司今早停牌！傳未能於3月底前公布全年業績

▲至少40家港股公司因無法趕上3月底前公布全年業績，於今（4月2日）宣布停牌。（示意圖／Pixabay）
▲至少40家港股公司因無法趕上3月底前公布全年業績，於今（4月2日）宣布停牌。（示意圖／Pixabay）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

港股有最少40間公司，因未能在3月底前發布業績，須於今早（2日）停牌，當中包括碧桂園、金山能源、當代置業、浦江國際等。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合港媒報導，在香港上市的公司，多以每年12月底為年結日，按規定須於今年3月31日或之前，公布2023年的業績，然而，今日早上有超過40間上市公司，因無法達成規定要求而停牌。

其中，碧桂園聲稱，將延遲發布2023年度業績及寄發2023年度報告，公司股份將自今日上午9時起於聯交所暫停買賣，以待刊發2023年度業績。

除了碧桂園，因未能如期公布2023年全年業績，而須於今日起停牌的上市公司，還包括萬咖壹聯（1762）、當代置業（1107）、金山能源（663）﹑中國恒泰（2011）﹑大洋集團（1991）﹑匯森家居（2127）﹑致豐工業（1710）、國微控股（2239）﹑海隆控股（1623）﹑三寶科技（1708）﹑融科控股（2323）﹑久融控股（2358）﹑TATA健康（1255）﹑集一控股（1495）﹑偉能國際（1608）﹑酷派集團（2369）﹑華鼎控股（3398）﹑吉星新能源（3395）﹑恒達集團（3616）﹑中華國際（1064）﹑鼎豐集團（6878）﹑齊合環保（976）﹑中國智慧能源（1004）﹑奇士達（6918）﹑帝國科技（776）﹑太和控股（718）﹑大唐西市（620）﹑建中建設（589）﹑方圓生活服務（9978）﹑京基智慧文化（550）﹑聖馬丁國際（482）﹑沛嘉醫療（9996）﹑中建富通（0138）﹑正商實業（0185）﹑金奧國際（009）、浦江國際（2060）﹑先機企業（176）及德信中國（2019）。

批民進黨「喜歡恐嚇百姓」　國台辦強調：歡迎來香港不必有顧慮

香港23條上路！若認定觸法　港保安局長：一定找得到不利你的證據

寶地變廢墟！香港23條上路　余茂春怒批港議員「出賣自由給獨裁」

立法11天火速通關！ 一文看香港「基本法23條」法條規範與影響

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞