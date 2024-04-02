港股至少40間公司今早停牌！傳未能於3月底前公布全年業績

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其中，碧桂園聲稱，將延遲發布2023年度業績及寄發2023年度報告，公司股份將自今日上午9時起於聯交所暫停買賣，以待刊發2023年度業績。
除了碧桂園，因未能如期公布2023年全年業績，而須於今日起停牌的上市公司，還包括萬咖壹聯（1762）、當代置業（1107）、金山能源（663）﹑中國恒泰（2011）﹑大洋集團（1991）﹑匯森家居（2127）﹑致豐工業（1710）、國微控股（2239）﹑海隆控股（1623）﹑三寶科技（1708）﹑融科控股（2323）﹑久融控股（2358）﹑TATA健康（1255）﹑集一控股（1495）﹑偉能國際（1608）﹑酷派集團（2369）﹑華鼎控股（3398）﹑吉星新能源（3395）﹑恒達集團（3616）﹑中華國際（1064）﹑鼎豐集團（6878）﹑齊合環保（976）﹑中國智慧能源（1004）﹑奇士達（6918）﹑帝國科技（776）﹑太和控股（718）﹑大唐西市（620）﹑建中建設（589）﹑方圓生活服務（9978）﹑京基智慧文化（550）﹑聖馬丁國際（482）﹑沛嘉醫療（9996）﹑中建富通（0138）﹑正商實業（0185）﹑金奧國際（009）、浦江國際（2060）﹑先機企業（176）及德信中國（2019）。