Kobe首枚冠軍戒遭拍賣！近3千萬成交 超越「指環王」寫歷史紀錄
洛杉磯湖人已故傳奇球星「黑曼巴」Kobe Bryant，在2000年拿下的首座總冠軍意義非凡。收到冠軍戒指後，Kobe復刻一模一樣的冠軍戒指送給父親Joe Bryant。如今這枚戒指被拿出來拍賣，美國媒體今（2）日報導，最終以92.7萬美金（約新台幣2,900萬元）的價碼成交，超越「指環王」Bill Russell寫下歷史紀錄
記者林之越/綜合報導
Kobe生涯拿下5座總冠軍，首座便是和Shaquille O'Neal組成的「OK連線」在2000年所拿下的，當初為慶祝首座冠軍，Kobe訂製了相同的冠軍戒指給父親。然而，他的父親卻在2013 年以17.3萬美金（約新台幣550萬元）的價格出售了這枚戒指，父子因而鬧上法庭，但最終達成和解，Joe被允許販售Kobe的冠軍戒。
如今拍賣網站Goldin再次將此枚戒指拿出來販售，根據《ESPN》報導，期間共經過43次出價，最後成交價為92.7萬美金（約新台幣2,900萬元），成為NBA冠軍戒有史以來的最高價格，超越Bill Russell的1957 年NBA 冠軍戒，當時在2021年以70.5萬美元（約新台幣2,200萬美金）成交。
根據拍賣網站Goldin資料指出，這枚戒指和Kobe當年的冠軍戒一模一樣，由14 克拉黃金製成，並鑲有40 顆鑽石，且在側面刻有BRYANT，同時還有由Kobe父母簽下的真品證明。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁