「悠遊付」母親節活動開跑！百貨、電商最高回饋竟高達11%

我是廣告 請繼續往下閱讀
母親節間，悠遊付與指定百貨再回饋加碼，只要在環球購物中心中和店單筆消費達2000元，送120元現金回饋券，相當於6%回饋，累加「指定百貨滿千最高回饋5%」，最高可享11%。
不只各大百貨影城享好康，悠遊付聯合17大電商平台祭出回饋，自4月1日至6月30日止，在指定電商平台使用悠遊付消費，單筆滿1000元以上，使用悠遊付錢包或連結銀行帳戶扣款，每筆享最高5%回饋金；悠遊付綁定信用卡扣款，每筆享最高3%回饋金，上述回饋金含「悠遊付筆筆最高回饋3%」活動回饋。
為鼓勵會員多多使用悠遊付在17大電商平台消費，當月滿1000元以上訂單累計達5筆，還會再送「指定電商滿千回百現金回饋券」1張，於下次單筆滿1000元使用即可回饋100元現金，最高回饋率達10%。
悠遊卡公司表示，於17大電商平台當月消費累計滿萬元以上，就擁有抽獎資格，中獎者將獲得當月17大電商平台累計消費金額之100%現金回饋（上限3萬元），活動規則每滿1萬元享1次抽獎機會，滿2萬元享2次抽獎機會，每月次數以5次為上限。
17大電商平台包括，momo購物網、91APP合作品牌、PChome線上購物、博客來、東森購物網、森森購物網、遠傳friDay購物(含再轉轉)、遠傳網路門市、生活市集、美賣網紅電商平台、智冠MyCard、讀冊生活、Pinkoi、悠遊付悠客券商城、毛寶兔宅配網、東稻家居官方網站、KKBOX。
另外，自4月1日至6月30日止，使用悠遊付於91APP合作品牌消費，可享「指定電商滿千最高回饋5%」優惠外，單筆滿1000元再送「50元91APP專用現金回饋券」1張。
4月7日至4月8日、5月7日至5月8日、6月7日至6月8日活動期間，使用悠遊付於博客來網站消費，單筆金額滿2000元就送「100元博客來專用現金回饋券」1張，每悠遊付帳戶於每月限送1張且不累贈，還可累加「指定電商滿千最高回饋5%」。