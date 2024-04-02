NBA附加賽生死鬥！剩餘賽程強度統整　東老八爽歪、西老八超硬

2名女大生打出NCAA年度最佳比賽：「宿敵情節+球星魅力」觀眾愛看

▲Caitlin Clark和Angel Reese炒熱NCAA女籃熱度，兩人之間的對抗開始受到關注，要從去年Reese對Clark做出知名摔角選手John Cena標誌性的「你看不到我（you can’t see me）」的挑釁手勢開始。今年兩人在NCAA八強再度碰頭，Clark成功復仇。（圖／美聯社／達志影像）
▲Caitlin Clark和Angel Reese炒熱NCAA女籃熱度，兩人之間的對抗開始受到關注，要從去年Reese對Clark做出知名摔角選手John Cena標誌性的「你看不到我（you can’t see me）」的挑釁手勢開始。今年兩人在NCAA八強再度碰頭，Clark成功復仇。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

被ESPN評為「年度比賽（GAME OF THE YEAR）」，而且很可能是NCAA女籃有史以來最受矚目的一場比賽，發生在今（2）日進行的NCAA女籃8強戰上，愛荷華主將「NCAA女Curry」Caitlin Clark狂轟9記三分球、砍下41分；對飆LSU前鋒「NCAA女魔獸」Angel Reese的17分20籃板4助攻，外帶2抄截3阻攻的全面數據。愛荷華大學終場以94：87擊敗衛冕軍路易斯安那州立大學（LSU），斬斷對手的連霸之路，Clark也報了去年冠軍戰落敗的一箭之仇，但「Caitlin Clark vs. Angel Reese」這個女版「大鳥對魔術」的對戰戲碼未來仍將繼續，而且可以確定，人們將繼續對兩人之間的恩怨樂此不疲。

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2023年NCAA女子籃球冠軍賽，吸引了990萬名觀眾收看，成為NCAA史上收視率最高的女籃比賽。許多人將「Caitlin Clark vs. Angel Reese」與1979年NCAA男子組決賽進行了比較，那場比賽開啟了Larry Bird和魔術強森之間永恆的NBA生涯競爭，而且至今仍是NCAA冠軍賽史上收視率最高的比賽。

NCAA淘汰賽階段，雖然因為熱門程度而在美國被稱為「三月瘋」，但女子組的熱度一直以來不如男子組，可是Angel Reese和Caitlin Clark之間的宿敵情節改變了這一切。

「Caitlin Clark vs. Angel Reese」為何受關注？去年冠軍賽Reese的挑釁點起高潮

雖然Angel Reese曾表示自己和Caitlin Clark之間沒有私人恩怨，而且Clark也稱她理解Reese的行為，但這不能止住人們對兩人場上一舉一動的關注。

Clark和Reese之間的對決其來以久，兩人首次見面是在AAU聯盟，當時Clark效力於Iowa Attack，Reese則效力於Team Takeover；之後她們進入「十大聯盟（Big Ten）」，Clark代表愛荷華州，Reese則代表馬裡蘭州。當時的舞台比較小，因此她們之間的交手還沒有掀起波瀾。但在去年的NCAA女子組冠軍戰上，讓兩人之間的恩怨正式「火」了起來。

2023年NCAA女子組冠軍戰的比賽內容並不刺激，路易斯安那州立大學半場就領先17分，並就此揚長而去，但比賽中的花絮卻相當吸睛，在比賽接近尾聲時，Reese開始對Clark噴垃圾話，並指著她的無名指挑釁自己將拿下冠軍，後來又做出知名摔角選手John Cena標誌性的「你看不到我（you can’t see me）」的手勢，雖然Clark本人賽後展現高強商，直說自己不在意，但是外界認為這讓兩人彼此之間的對抗情緒高漲。

NCAA中出色的女子球員還有很多，南加州大學的JuJu Watkins和聖母大學的Hannah Hidalgo到康乃狄克大學的Paige Bueckers和雪城大學的Dyaisha Fair都是一等一的好手，但沒有另外兩個人間的交手，能像Clark和Reese之間的對戰那樣受到這麼高的矚目，甚至不看籃球的人也會在推特上關注，討論範圍甚至擴大到了女性主義。

「她們都是在場上充滿活力的球員，」愛荷華州總教練Lisa Bluder對此說到，「她們會在球場上展現自己情緒化的一面，而且都對遊戲充滿熱情，她們的競爭意識很強。 兩名球員的技巧都很出色。因此經常受到談論是很自然的事情。」

路易斯安那州立大學球員人事總監Jennifer Roberts則這樣說，「人們想看Angel和Caitlin之間的較量，沒人期待她們會成為彼此最好的朋友，Angel做他自己，Caitlin也是，我指的不僅僅是他們的比賽方式，還有場上的那些動作，這就是為什麼她們吸引了那麼多票房。」

Caitlin Clark和Angel Reese高人氣　社群網站追蹤數皆破百萬

獨特的個性和場上出色的球技結合起來，讓Caitlin Clark和Angel Reese成為很受歡迎的球星。Reese和Clark皆擁有比今年NCAA賽事中、不分男女的所有球員都多的 IG追蹤數，Reese有高達270萬人追蹤，她在去年助路易斯安那州立大學奪冠後，以其張揚的個性收穫大批粉絲；而Clark則以她和勇士球星Stephen Curry類似比賽風格，受到許多球迷的喜愛，IG有128.4萬人追蹤。

Clark本季場均31.7分，打破NCAA的得分紀錄；而Reese場均18.7分，實際上比上一年有所下降，因為她們的隊上增加了幾名出色的新球員。事實上，即使是在去年路易斯安那州立大學以102：85奪冠的比賽中，Clark得到的30分也高出Reese的15分一倍，兩人在隊內進攻端的重要性上無可比性。

但這並不妨礙外界熱衷於探索她們之間的對抗，Reese有話直說、不怕冒犯任何的個性，讓此受到喜愛、也受到批評。Clark場上的統治力擺在那邊，但若沒有Reese在場上、場下的桀傲不遜的動作和發言，沒辦法炒熱居於弱勢的女子籃壇。

▲NCAA「女版Curry」Caitlin Clark帶領愛荷華甜蜜復仇LSU，狂飆9顆三分球砍41分。（圖／美聯社／達志影像）
▲NCAA「女版Curry」Caitlin Clark帶領愛荷華甜蜜復仇LSU，狂飆9顆三分球砍41分。（圖／美聯社／達志影像）
Reese的競爭性和帶有攻擊意味的行為，不是針對Clark，她是天生球星，喜歡展現自己。在對上MTSU的比賽中，第三節把對手搞下場後，她比起了「Bye Bye」的手勢又在賽後吸引各大社群網站的注目，並讓人們瘋狂地討論。

在今天的比賽中，「Ted Lasso」知名演員Jason Sudeikis來到現場看球時，也比出了「你看不到我」的手勢來為Clark歡呼，足見這兩人間的交手有多麼地點燃人們的比賽熱情。

Reese在過去Clark之間的交鋒取得了4勝0敗的戰績，而且都贏了超過2位數。但這一次Caitlin Clark展現自己之所以特別的原因，9記三分球、砍下41分，後者用無懈可擊的表現，壓過了Reese的17分20籃板4助攻2抄截3阻攻，帶隊愛荷華大學以94：87斬斷路易斯安那州立大學的衛冕之路，也為自己扳回一城。

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