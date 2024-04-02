2名女大生打出NCAA年度最佳比賽：「宿敵情節+球星魅力」觀眾愛看

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NCAA淘汰賽階段，雖然因為熱門程度而在美國被稱為「三月瘋」，但女子組的熱度一直以來不如男子組，可是Angel Reese和Caitlin Clark之間的宿敵情節改變了這一切。
「Caitlin Clark vs. Angel Reese」為何受關注？去年冠軍賽Reese的挑釁點起高潮
雖然Angel Reese曾表示自己和Caitlin Clark之間沒有私人恩怨，而且Clark也稱她理解Reese的行為，但這不能止住人們對兩人場上一舉一動的關注。
Clark和Reese之間的對決其來以久，兩人首次見面是在AAU聯盟，當時Clark效力於Iowa Attack，Reese則效力於Team Takeover；之後她們進入「十大聯盟（Big Ten）」，Clark代表愛荷華州，Reese則代表馬裡蘭州。當時的舞台比較小，因此她們之間的交手還沒有掀起波瀾。但在去年的NCAA女子組冠軍戰上，讓兩人之間的恩怨正式「火」了起來。
2023年NCAA女子組冠軍戰的比賽內容並不刺激，路易斯安那州立大學半場就領先17分，並就此揚長而去，但比賽中的花絮卻相當吸睛，在比賽接近尾聲時，Reese開始對Clark噴垃圾話，並指著她的無名指挑釁自己將拿下冠軍，後來又做出知名摔角選手John Cena標誌性的「你看不到我（you can’t see me）」的手勢，雖然Clark本人賽後展現高強商，直說自己不在意，但是外界認為這讓兩人彼此之間的對抗情緒高漲。
NCAA中出色的女子球員還有很多，南加州大學的JuJu Watkins和聖母大學的Hannah Hidalgo到康乃狄克大學的Paige Bueckers和雪城大學的Dyaisha Fair都是一等一的好手，但沒有另外兩個人間的交手，能像Clark和Reese之間的對戰那樣受到這麼高的矚目，甚至不看籃球的人也會在推特上關注，討論範圍甚至擴大到了女性主義。
「她們都是在場上充滿活力的球員，」愛荷華州總教練Lisa Bluder對此說到，「她們會在球場上展現自己情緒化的一面，而且都對遊戲充滿熱情，她們的競爭意識很強。 兩名球員的技巧都很出色。因此經常受到談論是很自然的事情。」
路易斯安那州立大學球員人事總監Jennifer Roberts則這樣說，「人們想看Angel和Caitlin之間的較量，沒人期待她們會成為彼此最好的朋友，Angel做他自己，Caitlin也是，我指的不僅僅是他們的比賽方式，還有場上的那些動作，這就是為什麼她們吸引了那麼多票房。」
Caitlin Clark和Angel Reese高人氣 社群網站追蹤數皆破百萬
但這並不妨礙外界熱衷於探索她們之間的對抗，Reese有話直說、不怕冒犯任何的個性，讓此受到喜愛、也受到批評。Clark場上的統治力擺在那邊，但若沒有Reese在場上、場下的桀傲不遜的動作和發言，沒辦法炒熱居於弱勢的女子籃壇。
Reese的競爭性和帶有攻擊意味的行為，不是針對Clark，她是天生球星，喜歡展現自己。在對上MTSU的比賽中，第三節把對手搞下場後，她比起了「Bye Bye」的手勢又在賽後吸引各大社群網站的注目，並讓人們瘋狂地討論。
在今天的比賽中，「Ted Lasso」知名演員Jason Sudeikis來到現場看球時，也比出了「你看不到我」的手勢來為Clark歡呼，足見這兩人間的交手有多麼地點燃人們的比賽熱情。
Reese在過去Clark之間的交鋒取得了4勝0敗的戰績，而且都贏了超過2位數。但這一次Caitlin Clark展現自己之所以特別的原因，9記三分球、砍下41分，後者用無懈可擊的表現，壓過了Reese的17分20籃板4助攻2抄截3阻攻，帶隊愛荷華大學以94：87斬斷路易斯安那州立大學的衛冕之路，也為自己扳回一城。
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