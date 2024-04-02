萌翻了 高市婦幼隊「小小警察體驗營」教小朋友自我保護
為了迎接一年一度的兒童節，提前讓小朋友們享受兒童節歡樂氛圍。高市警局婦幼隊特別舉辦「小小警察體驗營」。當小朋友們看到陳列在眼前的警察制服和各種裝備非常興奮，迫不及待要穿上制服變身帥氣警察，小朋友們拿著手槍、盾牌、警棍及無線電等裝備，擺出各式各樣超萌的英姿拍照，讓在場的老師和警察姊姊們直呼「卡哇依」。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局婦幼隊透過精彩生動的宣導，幫助孩童建立身體自主權與自我保護意識，讓小朋友認識身體防線，深植「拒絕不當碰觸」的觀念，期間還有警察姊姊手把手的兒童防身術演練，教導孩童遇到危險時，如何掌握逃離方式與求助契機，在面對面的互動演練過程，將保護自己的基本安全概念刻畫到腦海裡。
婦幼隊隊長趙副丞也特別贈送小禮物給每位認真學習的小小波麗士們，小朋友拿著可愛警察熊熊造型筆及日本Tomica小汽車，在陣陣歡笑聲及童言童語中，提前享受兒童節歡樂氛圍。
趙副丞也提醒小朋友們，如果遇到他人不當碰觸，或無正當理由要求觀看身體隱私處時，一定要明確拒絕，勇敢說「不」，並儘快離開現場尋求大人幫助，同時灌輸「報案撥110，家暴撥113，反詐騙撥165專線」等重要觀念。