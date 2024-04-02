愚人節玩笑開過頭！財經名人也轉發　巴菲特買回台積電全是假

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網紅表示，4月1日當日會想寫巴菲特買台積電的緣由，是因為見到大家都在開愚人節玩笑，於是在接近12點前也想要參與，於是寫了一篇關於巴菲特買台積電的文章並送到 AI 進行翻譯，強調在這期間並沒有任何交易行為，且追朔前一個月內也沒有任何持股與 ETF 曝險於台積電。
消息一出，雖然台積電今日股價強勢領漲，來到790元，漲幅2.5%以上，但網友痛批「不是什麼事情都可以用愚人節開玩笑的，我也不覺得這是玩笑，我合理懷疑你布單以後釋放假消息影響市場」、「聽說有人要去檢調告發，某些網紅發假新聞，擾亂金融秩序」、「這是有計畫性發文吧！少在那裡裝無辜裝什麼愚人節了！檢調趕快來調查喔！」、「晚安小雞財經網紅版」。
依據證券交易法第155條第1項第6款規定：「意圖影響集中交易市場有價證送交易價格，而散布流言或不實資料」，構成散布流言罪，依同法第171條第1項第1款規定，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬以上2億元以下罰金，刑責相當嚴重。
事實上，近來ETF受到全民追捧，投信公司還會結合財經網紅行銷，也引起金管會注意。金管會主委黃天牧日前在立法院答詢表示，雖然現在投信投顧法管不到財經網紅，但公平會針對廣告不實可罰2萬到1500萬元，且會跟公平會溝通如何檢舉與舉證，目前投信投顧公會也在研議自律規範，最慢6月底前提出，一旦財經網紅行銷有誤，投信也要負連帶責任。