NCAA最終4強！衛冕軍康乃狄克、黑馬北卡州大　還有這2隊渴嚐首冠

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雖然普渡大學在本次錦標賽被視為頭號種子，多年也都是NCAA中的強權，但事實上他們在1980年代後，還未曾闖入最終4強，甚至校史上也從未拿下過NCAA總冠軍。
另外一方面，北卡州大雖然曾在1974 年、1983 年拿下全國冠軍，但已年代久遠，本次賽會進入4強絕對可以稱得上是最大黑馬。他們先是在ACC大西洋沿岸聯盟連贏5場才搶下NCAA錦標賽資格，一路爆冷淘汰各大名校，隊史相隔多年重返4強。
北卡州大「坦克中鋒」DJ Burns Jr.是球隊靈魂人物，在今年的錦標賽繳出場均15.2分、4.0個籃板和3.4次助攻的全方位表現，不過普渡大學也有身高224公分的華裔球員周志豪，兩方在內線的實力展現，會是影響比賽走向的一大因素。
康乃狄克大學 vs. 阿拉巴馬大學
康乃狄克大學在2023年球季擊敗聖地牙哥州立大學，拿下校史第5座全國總冠軍，今年再度闖入4強，目標成為歷史上第8所連續2年衛冕冠軍的學校，同時，也將會是近20年來第1支達成這項豐功偉業的球隊。
另一方面，阿拉巴馬則是渴求拿下校史的第一座NCAA總冠軍獎盃，雖然相比北卡州大的爆冷程度沒有如此勁爆，但在錦標賽路程上，接連淘汰頭號種子北卡羅來納大學、第6種子克萊門森大學，隊史首度打進最終4強，也算是出乎眾人意料之外。
阿拉巴馬在8強面對克萊門森時，展現可怕的三分外線實力，雖然比賽前段手感冰冷，但隨後降起三分雨，全隊命中16顆三分球拿下最終勝利。而康乃狄克則是以大二的內線球員Donovan Clingan為核心，他在面對伊利諾的比賽中，砍下22分、10籃板和5次阻攻的成績，也被認為是NBA選秀前段班人選。
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