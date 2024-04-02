戴資穎、麟洋配前進巴黎奧運！迎生涯最後一舞 周天成等人還未定
巴黎奧運羽球積分賽最終站，亞洲錦標賽將在9日開打，在統計積分出爐後，台灣羽球一姊戴資穎、男雙李洋、王齊麟組合還有混雙葉宏蔚、李佳馨確定拿下巴黎奧運門票，而男單的周天成、林俊易、王子維則未定，需要視亞錦賽成績而定。另外，本次巴黎奧運也將會是戴資穎、麟洋配的最後一次參賽。
記者林之越/綜合報導
戴資穎目前在巴黎奧運的積分來到9萬2736分，暫居第4名，確定拿下巴黎奧運的入場券，並且也是繼2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、2020年東京奧運之後，再次前進奧運。戴資穎在上屆東京奧運拿下銀牌，由於先前發布將在今年賽季後退休，因此本次巴黎奧運將會是她最後一次參加奧運。
另一方面，同樣在上屆東京奧運拿下好成績的金牌組合「麟洋配」，李洋、王齊麟兩人目前在巴黎奧運的積分為7萬358分，暫居第10名，由於國內緊追在後的李哲輝、楊博軒組合確定積分沒辦法超越二人，因此由麟洋配拿下巴黎奧運資格。
李洋和戴資穎一樣，宣布將在今年賽季後退休，因此本次巴黎奧運也將會是「麟洋配」的最後一舞。在混雙部分，葉宏蔚、李佳馨二人在巴黎奧運的累計積分來到6萬3120分，排在第12名，將會是二人生涯首次登上奧運殿堂。
除了以上3組確定可以參加巴黎奧運的台將外，台灣男單席次還有1位，周天成積分6萬2498分名列14席，雖然尚未確定拿下門票資格，但只要亞錦賽保持實力，應該有相當高的機率可以前進巴黎奧運。
而林俊易目前積分5萬7286排在第18名，需在亞錦賽前進4強，並超越中國選手翁泓陽，才能擠進前16名，符合巴黎奧運參賽資格。另外，積分5萬2710分的王子維則可能難度較高。
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