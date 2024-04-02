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食安連環爆！今鶴義式餐酒館吃牛肉燉飯　台中2客上吐下瀉住院

▲JINHER今鶴是知名的網美店，兩位民眾前晚享用牛肉燉飯前，先拍照留念。（圖／林祈烽提供，2024.04.02）
▲JINHER今鶴是知名的網美店，兩位民眾前晚享用牛肉燉飯前，先拍照留念。（圖／林祈烽提供，2024.04.02）

記者顏幸如／台中報導

食安事件連環爆，有民眾向台中市議員林祈烽投訴，31日晚間7名親友到連鎖義式餐酒館「JINHER今鶴」逢甲店聚餐，其中2人點了牛肉燉飯，2小時後出現上吐下瀉等疑似食物中毒症狀，目前仍住院中。台中市衛生局接獲醫院通報，已採集環境及食餘檢體送驗中。

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▲今鶴義式餐酒館的逢甲店，號稱白色貨櫃森林系餐廳，是網美打卡熱門景點。（圖／翻攝林祈烽臉書，2024.04.02）
▲今鶴義式餐酒館的逢甲店，號稱白色貨櫃森林系餐廳，是網美打卡熱門景點。（圖／林祈烽提供，2024.04.02）
林祈烽指出，他接到市民投訴，31日晚間8點與家人、友人共7人前往台中市黎明路今鶴義式餐酒館用餐，其中2人點了牛肉燉飯，當晚10點起各自出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等疑似食品中毒症狀。其中1人以為是普通的吃壞肚子，隔天請假沒上學、到藥房買成藥吃，今（2）日膽汁都吐出來，才趕忙到中國醫藥學院住院；另1人狀況更嚴重，目前在梧棲童綜合醫院住院，白血球飆高到1萬4,000多。

民眾表示，一開始以為單純吃壞肚子，但想到台北的寶林茶室事件，沒想到吃壞肚子可能會死人，雖然醫師已施打抗生素治療，嘔吐和腹瀉情況仍未停止。

▲台中市議員林祈烽接到投訴，親友到某家連鎖義式餐酒館的西屯店聚餐，其中兩人疑似食物中毒。（圖／翻攝林祈烽臉書，2024.04.02）
▲台中市議員林祈烽接到投訴，親友到某家連鎖義式餐酒館的西屯店聚餐，其中兩人疑似食物中毒。（圖／翻攝林祈烽臉書，2024.04.02）
林祈烽向台中市衛生局查證，衛生局表示1日下午接獲梧棲童綜合醫院通報後，隨即派員到這餐酒館，進行食物製備區環境的GHP衛生稽查，發現烤箱區地板及插座不潔、工作人員戴耳環(針)、油煙罩不潔等未能立即改善，已責令4日前限期改善，並採集環境及食餘檢體送驗中，檢驗結果最快於兩周後出爐，屆時將依調查結果研判。

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