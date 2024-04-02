李亦伸專欄／Jalen Brunson是比Stephen Curry更出色的控球後衛?

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一時間我好像被他影響，甚至說服。
Jalen Brunson今年更火，更難防守，甚至無法防守，場均27.9分、6.5助攻，三分命中率4成，投籃命中率4成78，得分、助攻都創下生涯最佳紀錄，三分命中率連續兩年超過4成。不管對手用誰去針對性防守Brunson，他都有辦法得分，鑿開防線切出裂縫，為尼克創造更大空間和高效得分。
3月19日客場打勇士，Jalen Brunson攻下34分、7助攻，帶領尼克119：112擊敗勇士。Stephen Curry 27分、5助攻。
這場球Stephen Curry影響力、比賽關鍵性都被Jalen Brunson比下去，儘管Curry還是非常出色，場上牽制力十足，有球、無球都讓人看見Curry無與倫比作用和關鍵性，但不容否認，Jalen Brunson這場球表現和主宰力確實比Stephen Curry更搶眼。
我也覺得怪怪，因為尼克整場比賽瘋狂「包夾」Stephen Curry，多人「圍剿」Stephen Curry，不管Curry有球、無球，Stephen Curry在攻防兩端被針對性和圍剿，恐怕在NBA歷史上也沒有第二個球員有這種「特殊待遇」。
你曾經看過Jalen Brunson有球、無球都被如此防守伺候+針對?
你曾見過Jalen Brunson每場比賽對手都採用「Curry規格」防守針對性去伺候他?
肯定沒有。
我承認在背框、一對一、中距離單挑這一塊打法和技術面，Jalen Brunson個人能力確實比Stephen Curry更出色犀利，但Curry在比賽影響力、牽制力和團隊戰術角色，他的存在、作用、能力，總體還是聯盟「超級球星」這個等級，Jalen Brunson還不是。
Jalen Brunson可以列在一線球星檔次，但他還沒有Curry受到所有對手如此特殊禮遇和高規格防守招待，另外就是帶領球隊打進總冠軍賽，甚至贏得總冠軍，這才是真正認證和超巨表現。
我並不認為Jalen Brunson是比Stephen Curry更出色控球後衛，更有比賽影響力，因為Curry每場比賽遭到的包夾、圍剿、針對性防守史上僅見，有球、無球都要對位防守，這樣待遇比90年代防守Michael Jordan的針對性還要更緊密、更瘋狂。
我很佩服Jalen Brunson過去兩年進攻技藝、腳步、個人得分能力和對比賽理解提升到這個層次，完全出乎預料，他就是聯盟一線球星，值得拿所有頂薪球員。
但Stephen Curry所經歷的防守針對性和各種掩護、身體對抗、包夾壓力，這是Jalen Brunson還沒有得到的待遇規格。
尼克在東區，勇士在西區，兩隊今年、未來幾年也不會在總冠軍賽碰頭，否則我真期待兩隊可以在季後賽遭遇，兩人帶隊、一決高下，讓全世界看清楚誰是「更出色控球」。
不過Jalen Brunson正在用一種截然不同方式提升自己在比賽中影響力和價值，也讓尼克比賽更激烈、更有看頭。