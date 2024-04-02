「一代神機」列入過時產品！蘋果不再提供iPhone 6 Plus維修服務
「一代神機」也無法逃過成為「過時產品」的時刻！蘋果公司近期更新過時商品清單，將2014年9月發表的 iPhone 6 Plus 列入過時產品清單，意味著這款機型將在Apple Store無法提供維修，官方授權的服務據點也可能會沒有相關零件，進入產品生命週期尾聲。
記者潘毅／綜合報導
蘋果公司每年都會推出新一代iPhone，不過其中有幾代總會讓使用者印象深刻，而距今快10年前發表的 iPhone 6系列，其中 iPhone 6 Plus機型耐用程度讓人訝異，再加上有著3.5mm耳機孔、實體Home鍵等經典設計，甚至到今日都還有使用者繼續使用這款老手機。
這樣的情況也讓被蘋果公司所看到，在2023年時，甚至還有特地釋出iOS 15.8版本，讓iPhone 6s、iPhone 6s Plus等快要10年前的機型進行更新。
不過近期蘋果更新過時產品清單，將iPhone 6系列機型列入其中，所謂的過時產品是指 蘋果停止銷售超過 5 年，但未滿 7 年的產品。等待停止銷售超過7年後則會被列入「停產」，停產後也不會生產該產品所有的相關硬體配件，也意味著產品無法獲得官方的支援維修服務。還在使用的用戶恐怕會面臨手機壞了沒得修的情況。