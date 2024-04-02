今永昇太被譽為台灣殺手！兩度在國際賽封鎖中華隊 為何拿他沒轍

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今永昇太本場比賽過後，成為小熊隊自1901年以來，首位在大聯盟初登板當中，至少投6局無失分和9次三振的投手，也是大聯盟歷史上第2位，在初登板上投出6局無失分、無任何保送和9次三振的投手。前一位達成此項紀錄的選手，是2018年匹茲堡海盜隊的Nick Kingham，去年賽季Nick Kingham也來到中華職棒討生活，效力於中信兄弟，中文譯名為「金安」。
現年30歲的今永昇太，過去在日職時期效力於橫濱DeNA海灣之星隊，當時就是球隊相當倚重的王牌，總計今永在日職舞台闖蕩8年，戰績通算為64勝50敗，防禦率僅3.18，並且飆出1021次三振，僅有280次保送，他也在休賽季正式透過入札制度，挑戰大聯盟舞台，並以4年5300萬美元（約新台幣16.5億）合約加盟小熊，與日籍強打鈴木誠也成為隊友。
今永昇太的球速對於大聯盟來說，並不算是非常突出，去年他在日職的均速約落在147.7公里，排行在日職第9名。但隨著時間推移，透過運科的幫助下，今永的速球日益進步，速度也飆得越來越快，去年在經典賽對陣南韓時，今永昇太也曾投出最快約155公里的速球，且搭配他多樣的球種，打者要能從他身上討到便宜，屬實不易。
今永昇太除了主要的武器四縫線速球以外，還有拿手的滑球、變速球、曲球等球種，甚至對付右打者時還有一顆卡特球，過去曾讓不少右打強打吃癟。曾奪得2016年央聯年度MVP的新井貴浩，也曾大讚今永昇太的這顆卡特球，指出今永的卡特球面對右打者內角很有吸引力，這種球的變化幅度較不大，但球速很快，容易使得打者來不及反應。
今永昇太還有一個封號為台灣球迷所熟知，那就是「台灣殺手」。2017年亞洲冠軍爭霸賽，台、日、韓年輕好手精銳盡出，當時今永昇太在面對以年輕打者為主體的中華隊，今永主投6局就狂飆12次三振，中華隊打線幾乎拿他沒轍，團隊僅打出3支安打，分別是陽岱鋼、王柏融、朱育賢所擊出。當時中華隊最終以2:8敗給日本，2分是朱育賢從平井克典手中擊出的2分砲，也是亞冠賽兩場賽事中，中華隊唯一一次得分。
另外，在2019世界棒球12強賽事上，今永昇太再度以先發之姿對決中華隊，只不過這次從東京巨蛋換至洲際棒球場出賽，過了2年之後今永的表現仍舊精彩，面對中華隊主投3局沒有丟掉分數，最終中華隊以1:8輸給日本，但仍舊攜手日本闖進複賽。
如今今永昇太在大聯盟初登板就一鳴驚人，也讓人相當期待往後他的表現，根據大聯盟官網作家Will Leitch的觀點，他認為今永昇太很有可能贏得本年度國聯新人王，那時Leitch說到：「他在春訓看起來準備很充分，春訓初登板就投出5次三振，而且30歲的他，應該不會被其他事情干擾，畢竟他是投球的哲學家。」
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