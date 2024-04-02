大谷翔平敲安卻創生涯最慘紀錄！佛里曼猛打賞 道奇8:3擊敗巨人
大谷翔平創下最慘紀錄！洛杉磯道奇今（2）日與世仇舊金山巨人展開3連戰，首戰靠著佛里曼（Freedie Freeman）猛打賞、Teoscar Hernández開轟與Mookie Betts好表現下，道奇隊以8:3獲勝。而日籍球星大谷翔平此役也有敲出安打與打點，但也創下生涯連續最長，連續33打席未開轟紀錄，大谷翔平今天4打數1安打，累積1分打點，吞下1次三振，打擊率0.267。
記者吳政紘/綜合報導
道奇首局就有攻勢，Mookie Betts先敲出三壘安打，大谷擊出二壘滾地出局，也護送Mookie Betts回本壘先馳得點。3局下1出局後，Mookie Betts保送上壘，大谷接著敲出二壘安打，Freeman在二、三壘有人之下敲出中間穿越安打，Will Smith也補上高飛犧牲打，道奇3:0領先。
6局上巨人靠著Michael Conforto陽春砲追回1分，不過道奇下半局又展開反攻，Freeman敲安、Will Smith選到保送後，Teoscar Hernández一棒對Tyler Rogers擊出3分砲，讓道奇隊拉開比數。
巨人隊7局上利用「火球男」Joe Kelly狀況不穩，在連被敲2安後投出三振，讓Wilmer Flores敲出一壘安打失分，但是7局下Betts與Freeman又敲出二壘安打，Will Smith也補上安打，道奇再添2分，巨人反攻無力。
道奇先發投手James Paxton先發5局被敲4支安打，送出5次保送但也有5次三振，無失分，拿下本季首勝。
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