林佳緯成獅隊開幕戰亮點！距完全打擊僅差一步　岳政華可當其模板

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去年賽季林佳緯就獲得一軍開箱的機會，累計9個打數敲出1支安打，打擊率為0.111，並選到2次四壞球保送，而今年賽季則是有備而來，第一場比賽就把握住機會證明自己。
統一獅隊總教練林岳平，開幕戰賽後則是表示，林佳緯的守備有很好的水準，基本上已具備一軍實力；至於打擊部分，則是還需要經驗的累積，所以才選擇讓林佳緯扛第1棒，讓他可以多打，累積多一點打席，也減少配合戰術，今天的表現的確有點意外，原本擔心蘇智傑季初缺席，會影響到團隊攻擊火力，但林佳緯這場比賽適時補上缺口，也讓人期待往後的表現。
林佳緯賽後受訪時則是表示，開幕戰單場就打出4支安打，自己也感到意外，因為官辦熱身賽結束後，練習的狀況並不是太好，今天賽前打擊練習結束後，還請打擊教練幫他調整動作，第1局擊出安打後，信心有慢慢提升，感覺也越來越好。
林佳緯在第8局的最後打擊機會，只差全壘打就能夠締造完全打擊，可惜最終打成中、右外野深遠飛球被接殺。林佳緯也表示，這是個人棒球生涯，距離完全打擊最近的一次，第8局的確想要拚全壘打，可惜被投手比較慢的投球節奏干擾到，希望有機會再挑戰。
根據中職官網資料，林佳緯身高182公分體重74公斤，身材條件出色的他，防守能力優異，守備範圍也相當大，高中時期就曾上演多次精彩的救球，同時傳球臂力也有一定水準。
而以中職現今球員來看，林佳緯的模板，則是可以朝著以中信兄弟的「岳弟」岳政華來發展，同樣是防守能力出色的選手，打擊端部分，林佳緯則是需要和當初剛進入聯盟的岳政華一樣，透過實戰比賽累積更多打席，同時增加自己的長打能力，才有機會在獅隊人才濟濟的外野中殺出重圍。
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