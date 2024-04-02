NBA附加賽生死鬥！剩餘賽程強度統整　東老八爽歪、西老八超硬

林佳緯成獅隊開幕戰亮點！距完全打擊僅差一步　岳政華可當其模板

▲統一獅隊年輕小將林佳緯，今年賽季首戰就有好表現，單場擊出4支安打，成為獅隊開幕戰一大亮點。（圖／記者路皓惟攝）
▲統一獅隊年輕小將林佳緯，今年賽季首戰就有好表現，單場擊出4支安打，成為獅隊開幕戰一大亮點。（圖／記者路皓惟攝）

記者陳品翔/綜合報導

中華職棒統一獅隊外野年輕小將林佳緯，在（31）日的開幕戰上表現相當搶眼，單場繳出「猛打賞」表現，掃出4支安打，其中甚至僅差全壘打，就能夠締造完全打擊，獅隊如今外野人才輩出，儘管蘇智傑因為開刀關係缺陣，但現在林佳緯適時頂上，也成為教練團調度的活棋。

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林佳緯是在去年季中選秀，統一獅以第一輪第三順位選進的好手，排在他前面的分別是旅美好手林子偉，以及同為U18國手的強打王念好，當時林佳緯以簽約金540萬元，另有100萬元激勵獎金，不計月薪合約總值最高640萬元加盟統一獅隊，獅隊儘管陣中已有「外野三鬼」，且外野還有表現越來越穩定的邱智呈，但仍舊不計位置也要將林佳緯選進，就是看好他未來的的發展性。

▲U18中華隊國手林佳緯，在季中選秀會上第一輪第三順位被統一獅選進，獅隊也相當看好他未來發展。（記者路皓惟攝）
▲U18中華隊國手林佳緯，在季中選秀會上第一輪第三順位被統一獅選進，獅隊也相當看好他未來發展。（圖／記者路皓惟攝）

去年賽季林佳緯就獲得一軍開箱的機會，累計9個打數敲出1支安打，打擊率為0.111，並選到2次四壞球保送，而今年賽季則是有備而來，第一場比賽就把握住機會證明自己。

統一獅隊總教練林岳平，開幕戰賽後則是表示，林佳緯的守備有很好的水準，基本上已具備一軍實力；至於打擊部分，則是還需要經驗的累積，所以才選擇讓林佳緯扛第1棒，讓他可以多打，累積多一點打席，也減少配合戰術，今天的表現的確有點意外，原本擔心蘇智傑季初缺席，會影響到團隊攻擊火力，但林佳緯這場比賽適時補上缺口，也讓人期待往後的表現。

林佳緯賽後受訪時則是表示，開幕戰單場就打出4支安打，自己也感到意外，因為官辦熱身賽結束後，練習的狀況並不是太好，今天賽前打擊練習結束後，還請打擊教練幫他調整動作，第1局擊出安打後，信心有慢慢提升，感覺也越來越好。

林佳緯在第8局的最後打擊機會，只差全壘打就能夠締造完全打擊，可惜最終打成中、右外野深遠飛球被接殺。林佳緯也表示，這是個人棒球生涯，距離完全打擊最近的一次，第8局的確想要拚全壘打，可惜被投手比較慢的投球節奏干擾到，希望有機會再挑戰。

▲去年中職季中選秀統一獅隊第一指名林佳緯，寫下中華職棒季後賽上最年輕野手出賽紀錄。（記者路皓惟攝）
▲去年中職季中選秀統一獅隊第一指名林佳緯，寫下中華職棒季後賽上最年輕野手出賽紀錄。（圖／記者路皓惟攝）

根據中職官網資料，林佳緯身高182公分體重74公斤，身材條件出色的他，防守能力優異，守備範圍也相當大，高中時期就曾上演多次精彩的救球，同時傳球臂力也有一定水準。

而以中職現今球員來看，林佳緯的模板，則是可以朝著以中信兄弟的「岳弟」岳政華來發展，同樣是防守能力出色的選手，打擊端部分，林佳緯則是需要和當初剛進入聯盟的岳政華一樣，透過實戰比賽累積更多打席，同時增加自己的長打能力，才有機會在獅隊人才濟濟的外野中殺出重圍。

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