不怕賞櫻擠爆！東京千鳥淵靠AI管控人潮　1妙招分散遊客不人擠人

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由於櫻花從開花到滿開需約1週，仍有不少遊客來到千鳥淵後，直呼「根本還沒開花啊」。一名從橫濱來千鳥淵賞櫻的民眾就表示，「現在是幾乎都還沒開花的狀態。」
在去年3月時就已經能看到，千鳥淵以長達700公尺的綠色步道為中心，有多達260株櫻花樹盛開，如今已經4月，開花狀況並沒有很理想。千代田區觀光協會也因此將「千代田櫻花季」的結束日期，從4月2日延長到4月7日。
不過為了避免賞花人潮增加導致現場混亂，千代田區觀光協會也想出對策，其中之一就是利用AI進行分析，把握人潮最新狀況。
透過在綠色步道的3處相機，將現場狀況拍下來後由AI進行分析，將人潮狀況分為4個等級，分別為「空曠」、「有點擁擠」、「擁擠」、「非常擁擠」，同時將即時狀況上傳到千代田區的官網上，讓遊客可以看到千鳥淵的即時狀況，錯開賞花時間，避免人擠人。
除此之外，千代田區觀光協會還有一大妙招，透過免費發放解謎遊戲給賞花遊客，讓他們可以邊賞花邊動腦，還可以到千鳥淵周邊的各個地點領取線索，使遊客在景點區域內四處走動，藉此分散遊客。
有去年就已經參加過解謎的賞花客表示，「（去年）光是解謎就很有趣了，透過解謎還可以再千代田區內到處觀光，認識了東京不同的面貌，所以決定今年也要再來一次。」
還有原本來賞櫻的遊客「緊急宣布參戰」，一邊休息一邊解謎，花了3小時左右終於通過遊戲。他表示「問題難易度剛剛好，不過給了我機會好好留意一些平常只會經過的地方。」
而今年也是新冠肺炎疫情等級調降後的首個賞櫻季，也有不少外國觀光客前來日本賞櫻。為此，千代田區觀光協會也從今年開始，推出了專門接待外國遊客的行程，找來該地區的學生志工協力，以英文向外國遊客介紹周邊景點，讓外國遊客也能享受日本的櫻花風情。