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兒童節爸媽喊要親職假！托盟呼籲：0到8歲都能用、小時或日為單位

▲民團今（2）日提出兒童節政策建言，呼籲給爸媽親職假，家裡有0到8歲幼兒都能用，以小時或日為單位請假更彈性。（圖／托育及就業政策催生聯盟提供）
▲民團今（2）日提出兒童節政策建言，呼籲給爸媽親職假，家裡有0到8歲幼兒都能用，以小時或日為單位請假更彈性。（圖／托育及就業政策催生聯盟提供）

記者李琦瑋／台北報導

托育及就業政策催生聯盟今（2）日提出兒童節政策建言，呼籲給爸媽親職假，家裡有0到8歲幼兒都能用，以小時或日為單位請假更彈性；「親職假津貼」與現行的「育嬰留職停薪津貼」，2項制度的請領期間與給付合併計算，共用現行育嬰留停的6個月，不變法定賦予家長享用的權利，但提高使用的機會。

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台灣生育率再創新低，由2022年0.870，再降至2023年0.865，新生兒人數則是以1年減少1萬人的速度快速流失，2023年出生人口僅剩13萬5,571人。

另外產業缺工問題也很嚴重，托盟提醒政府與企業，台灣還有一大批成熟勞動力，礙於料理家務與育兒未投入職場，台灣女性勞動參與率僅51%，還有大半的女性人口未參與勞動市場，料理家務為最主要原因，共計248萬名女性，育齡階段（15-49歲）女性就有53萬名，無疑是潛在就業人口的最大寶藏。

因此，托盟呼籲政府「修法創設親職假」，發揮一箭雙鵰的作用，一來，避免女性因為育兒中斷就業，替企業留住穩定且優秀的人才；二來，親職假單位小，彈性好用，有利於支持男性育兒，達到雙薪家庭共同育兒，具有提升生育意願的作用。

托盟表示，現行育嬰留職停薪，只能以「月」為單位使用，無法回應民眾對短期育兒需求的期待，改革育嬰假的聲量水漲船高，近日勞動部在各界壓力下，推出「彈性育嬰留職停薪試辦原則」，試辦放寬育嬰留職停薪可以「5日」或「7日」使用，但限制申請以3次為原則。

托盟認為，有限度的彈性，等於沒彈性，不涉及修法的試辦計畫，依舊涵蓋不了兒童需要照顧的年齡，只是再次凸顯政府不願意正視育兒家長的實際需求，唯有「修法新增親職假」才能真切回應育兒家庭需求。

托盟提到，「親職假」就是現行「育嬰留職停薪」的升級版，在現有「育嬰留職停薪」制度（以月為單位請領，使用到小孩滿3歲）中，創設新的假別－「親職假」，可以以「日」或「小時」請領，使用到小孩滿8歲；親職假可以「小時」或「日」，依需求使用，創造更多兼顧工作與育兒的排列組合，例如，家長輪流晚一點上班、早一點下班接小孩，只需要以「小時」為單位，就能有多一點時間處理家務、料理晚餐、陪伴孩子。

托盟指出，「親職假津貼」與現行的「育嬰留職停薪津貼」，2項制度的請領期間與給付合併計算，共用現行育嬰留停的6個月，不變法定賦予家長享用的權利，但提高使用的機會。家長想「中斷工作，全職親力親為育兒」，使用「育嬰留停」；家長想每天常態幾小時暫離崗位，或因應臨時突發狀況，使用「親職假」。

托盟提到，考量職場上的人力安排，建議親職假參照育嬰留職停薪規定，於10天前以書面向雇主提出，並排定3個月內的請假日，若家長遇孩子生病、托育單位停托停課，有緊急親自照顧需求時，可於前一天提出臨時親職假，雇主不得拒絕。

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