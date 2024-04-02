厚比薄還涼？ONE BOY冰鋒首推「冰棉T」！質感Up打造一秒急凍體驗

瞬間冰感秘密武器！科技冰纖維 市售產品３倍涼！
國民機能服飾品牌ONE BOY提供平價且高品質的機能服飾，不斷推陳出新，創造衣界奇蹟！從冰鋒衣到涼感Ｔ屢創新風潮，2024年首波代表新品「冰棉Ｔ」，再掀冰感新風暴，全面升級採用科技冰纖維「祕魯棉」，也是最優質的棉花面料之一，細膩的棉質觸感，柔軟滑順且絲滑親膚。經SGS檢測，「冰棉Ｔ」瞬間冰感Ｑ-MAX值0.367，已大於Ｑ-MAX涼感標準值0.13，是一般市售涼感產品的3倍涼，一穿上立刻享受全身環繞式冰感體驗，絕對是有史以來穿過最爽的一件棉T。
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一件Ｔ恤價值多少，就在於貼身觸感好不好！ONE BOY今夏新品「冰棉Ｔ」採用棉花界高材生「祕魯棉」，比一般綿花更柔滑細膩，質感垂墜，穿上有如絲滑牛奶絲一般極致舒適。夏季難免會流汗，衣物的透氣度是重點之一，「冰棉Ｔ」吸水速率＜１秒，可以快速吸收汗水，吸濕不黏膩，保持身體乾爽透氣，擺脫悶熱感，還具有UPF50+原紗防曬。材質比以往厚卻涼爽，體驗「厚比薄還涼」的創新感受，再加上超彈力面料，Ｑ彈有韌性，細膩不緊繃，不會有束縛身體感，彈力穿著舒適０負擔，就像是屬於身體的一部份。
簡約時尚冰棉T 一起引爆冰風暴
除了絕佳舒適之外整體設計更呈現高級質感。羅紋衣領，使用二本針車縫加固，精緻耐穿不易變形。袖口與下擺車縫，作工精細、平整有質感。無痕領標與後衣領織帶設計，能減少衣服與皮膚間的摩擦，提升整體舒適感，穿得更挺且穿得更涼。
ONE BOY冰棉T全系列共分兩種款式，透氣吸濕柔軟滑順祕魯棉冰棉T恤以及透氣柔軟滑順祕魯棉oversize冰棉T恤，均保持了極致涼爽，尺碼從XXS～4XL尺寸齊全，各有9色可供挑選，一次全打包出門不怕撞色。酷暑即將來臨，快趁現在入手ONE BOY新品瞬間冰感「冰棉T」，無論日常穿搭，或者外出旅遊，都能讓你清涼一夏，舒適又高級，穿多久都不會變形！
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