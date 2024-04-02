大甲媽祖遶境將登場　跟隨媽祖腳步來趟海線小旅行

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觀旅局長陳美秀表示，台中氣候宜人、生態資源豐富，具備發展永續旅遊的有利條件，其中海線地區不僅有獲評為世界七大天空之鏡的高美濕地，還有位處大安區的阿聰師芋頭文化館今年初更已取得「綠色旅行標章」，以在地芋頭農產、糕餅文化為特色，透過職人體驗DIY、文化導覽向遊客推廣在地的文化故事，持續把在地的精神透過糕餅和導覽傳達給每一位遊客，感受台中海線豐厚的永續旅遊魅力。
觀旅局表示，每年農曆3月為期9天8夜的大甲媽祖遶境，獲Discovery頻道譽為世界三大宗教慶典之一，並已登錄為台灣重要民俗活動，是全台最重要的宗教盛事之一。台中海線即將迎來全球各地信眾到訪，中市府觀旅局推薦順遊大甲鎮瀾宮、高美濕地、梧棲觀光漁港、鰲峰山運動公園、清水眷村文化園區等知名景點，並參觀成功取得「2024綠色旅行標章Green Travel Seal(GTS)」的阿聰師芋頭文化館，來趟不同以往的永續旅遊體驗。
觀旅局指出，根據國際知名旅遊平台Booking.com調查顯示，台灣有77%遊客認為應該落實永續旅遊，留給後代乾淨的環境，也有高達71%的旅客希望用更永續的方式旅遊。台中過去幾年前瞻佈局，串聯綠色景點、推動節能運具與低碳旅館、整備優化登山步道和自行車道，逐步建構發展永續旅遊的有利條件。
觀旅局進一步表示，去年台中成功申請成為綠色旅遊目的地基金會(Green Destinations Foundation)會員之一，2024年將以打造「世界綠色旅遊新標地」為目標，持續與中台灣的觀光主管單位、相關公協會、旅遊業者與學界形成夥伴關係，齊力拓展社會文化、地方經濟、自然環境平衡獲益的旅遊模式與綠色遊程，邀請世界旅人跟隨媽祖遶境到訪台中海線，體驗永續旅遊的樂趣。