清明節霜淇淋第2支10元！7-11可爾必思牛奶霜淇淋 對決全家藍莓
迎接清明節連續假期，全家、7-11推出新口味霜淇淋，其中7-11將在明（3）日販售門市陸續開賣「可爾必思牛奶霜淇淋」，來自日本的經典口味，添加「可爾必思」乳酸菌發酵乳，對決全家最新口味「山丘藍台灣藍莓」霜淇淋，並且清明節4月4日起至4月7日連假限定，7-11、全家都有霜淇淋第二支10元優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11自4月3日起於霜淇淋販售門市陸續開賣「可爾必思牛奶霜淇淋」，來自日本的經典口味，添加「可爾必思」乳酸菌發酵乳，濃郁牛奶風味配上微酸乳酸菌，清甜微酸不膩口，讓人回味無窮，最適合夏天享用，全台首賣、消暑必吃！清明連假期間4月4日至4月7日不限支付工具享第二支10元；4月12日至4月30日期間的每周末五六日，憑icash2.0或icash PAY支付享第2支半價。
同時，思樂冰芬達口味重磅回歸，推出「芬達綠茶風味」，國民熟悉的綠茶口味加入綿密氣泡，化身獨特的綠茶風味思樂冰，最適初春闔家暢飲。清明連假期間4月4日至4月7日特大杯不限口味，任選買1送1；4月12日至4月30日期間週末五六日全品項不分杯款，享第2杯7折。
全家霜淇淋最新口味「山丘藍台灣藍莓」則於明（3）日全台開賣，新口味以新鮮台灣藍莓製成，將新鮮台灣藍莓與特A級優質鮮乳強強結合，有別於過去水果口味偏甜的口味，是帶有微酸的大人係口味。4/4至4/7清明連假加碼推出第二支10元優惠。
並且因應清明節連假以及大甲媽祖遶境人潮，於4/3上午10:00開賣3款「女神保庇卡」，搭配復古閃卡設計，左右搖晃將顯現宮徽或媽祖肖像，每張售價600元，張張回饋11%，保證獲得666元，讓消費者遶境發財金再放大；4/3至4/7連續5天使用指定支付方式，購買指定商品單筆滿500元，即可現折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折30元。單筆消費滿1000元送好禮三選一券，可免費兌換指定衛生紙、泡麵或鮮乳。