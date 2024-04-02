假車禍真詐財！擦肩而過撞掉手機要騎士賠 北市2男得手千元遭逮
台北市一名詹姓男子（45歲）日前因缺錢花用，遂聯合張姓男子（46歲）在大安區市民大道四段附近人行道製造假車禍，趁著機車騎士經過時，立刻將手中的手機摔落地面，藉此向對方所要數千元賠償，案經調查，警方順利拘提2人，全案已依詐欺、恐嚇取財及毒品危害條例移送法辦。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，上月17日下午4時許，詹、張2人步行在市民大道四段附近人行道，趁一名機車騎士經過之際，詹男迅速用手肘觸碰對方，隨後再將手機拋向地面，藉此向騎士索賠4千元，最終雙方議價後以1500元和解，但騎士事後越想越不對勁，認為自己遭到恐嚇取財前往派出所報案。
當天下午2名犯嫌又在復興南路一段巷弄故技重施，向另名女騎士索賠2千元得手，案經調查，警方迅速逮捕詹、張2人到案，並發現2人因染上毒癮又缺錢花用，才會利用一般人花錢消災的心態騙錢，至於衰落地上的手機則是早已損壞，訊後已依詐欺、恐嚇取財及毒品危害條例移送台北地檢署偵辦。
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