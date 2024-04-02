吳卓源粉絲挑釁Cindy管不住朱軒洋！正宮抓狂：我是他媽嗎

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朱軒洋和美妝網紅Cindy交往多年，前年他經歷十字韌帶斷裂，必須長期復健，和經紀公司解約，適逢人生低潮期，都是Cindy陪他度過，去年Cindy眼睛視網膜剝離也是朱軒洋陪她去動手術，年初外界關心他們的健康，朱軒洋信誓旦旦表示生活不受影響，顯然還是交往中。
未料Cindy日前出差去韓國，朱軒洋被拍到多次和吳卓源約會，牽手散步到公園，甚至隔著口罩親密接吻，肉體交纏許久，讓朱軒洋女友Cindy氣炸了，直接到吳卓源的IG上狠嗆「我男友在你身上嗎？」隨後留言已被刪除，許多粉絲都為她付出多年感情被辜負感到不平，卻有吳卓源粉絲認為「不被愛的才是第三者」，到Cindy的IG留言辱罵。
吳卓源鐵粉嗆Cindy說，「管不好自己男友，還去嗆人，好搞笑」，Cindy嚴肅回覆「你看我有在笑嗎？」她表示朱軒洋已經是個大人，「而且一個25歲的人還要我管喔？我是他媽嗎？邏輯死亡就安靜吧！」還有人說「吳卓源比妳香」挑釁Cindy，她也直接反嗆「你吃到再告訴我香不香，不然你連朱軒洋都不如」、「還是你其實想吃的是朱軒洋，難怪你這麼急」，面對酸民批評，Cindy火力全開捍衛正宮地位。
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吳卓源鐵粉嗆Cindy說，「管不好自己男友，還去嗆人，好搞笑」，Cindy嚴肅回覆「你看我有在笑嗎？」她表示朱軒洋已經是個大人，「而且一個25歲的人還要我管喔？我是他媽嗎？邏輯死亡就安靜吧！」還有人說「吳卓源比妳香」挑釁Cindy，她也直接反嗆「你吃到再告訴我香不香，不然你連朱軒洋都不如」、「還是你其實想吃的是朱軒洋，難怪你這麼急」，面對酸民批評，Cindy火力全開捍衛正宮地位。
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