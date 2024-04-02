吳卓源粉絲挑釁Cindy管不住朱軒洋！正宮抓狂：我是他媽嗎

▲吳卓源否認當小三，表示朱軒洋跟她說已經分手。（圖／翻攝自吳卓源IG）

▲吳卓源粉絲嗆Cindy管不好朱軒洋，她也反擊「我是他媽嗎？」（圖／翻攝自Cindy IG）

▲吳卓源被死忠粉絲擁護，認為朱軒洋的戀情裡不被愛的才是第三者。（圖／翻攝自吳卓源IG）

▲Cindy向吳卓源的粉絲們開戰，要他們去跟當事人交往才知道香不香。（圖／翻攝自吳卓源IG）

朱軒洋和美妝網紅Cindy交往多年，前年他經歷十字韌帶斷裂，必須長期復健，和經紀公司解約，適逢人生低潮期，都是Cindy陪他度過，去年Cindy眼睛視網膜剝離也是朱軒洋陪她去動手術，年初外界關心他們的健康，朱軒洋信誓旦旦表示生活不受影響，顯然還是交往中。未料Cindy日前出差去韓國，朱軒洋被拍到多次和吳卓源約會，牽手散步到公園，甚至隔著口罩親密接吻，肉體交纏許久，讓朱軒洋女友Cindy氣炸了，直接到吳卓源的IG上狠嗆「我男友在你身上嗎？」隨後留言已被刪除，許多粉絲都為她付出多年感情被辜負感到不平，卻有吳卓源粉絲認為，到Cindy的IG留言辱罵。吳卓源鐵粉嗆Cindy說，Cindy嚴肅回覆她表示朱軒洋已經是個大人，還有人說「吳卓源比妳香」挑釁Cindy，她也直接反嗆面對酸民批評，Cindy火力全開捍衛正宮地位。