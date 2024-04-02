朱軒洋公園激吻交纏吳卓源！正宮Cindy狠嗆：我男友在你身上嗎

吳卓源粉絲挑釁Cindy管不住朱軒洋！正宮抓狂：我是他媽嗎

▲吳卓源（左圖）的粉絲開嗆Cindy管不住朱軒洋，讓正宮氣到發飆，痛斥「我不是他媽」。（圖／吳卓源、Cindy IG）
▲吳卓源（左圖）的粉絲開嗆Cindy管不住朱軒洋，讓正宮氣到發飆，痛斥「我不是他媽」。（圖／吳卓源、Cindy IG）

記者江芷稜／綜合報導

將滿25歲的電影圈小鮮肉演員朱軒洋，和網紅Cindy公開交往5年，是知名的娛樂圈情侶，未料他趁女友出差去韓國時與歌手吳卓源偷情，到公園約會散步，上演激情擁吻的戲碼，肉體交纏了10幾分鐘，全程被狗仔拍到，多數網友都為Cindy抱屈，卻有吳卓源的粉絲到Cindy的IG放話「管不好自己的男人，還去嗆人，真搞笑」，讓正宮忍不住開嗆，「一個25歲的人還要我管喔？我是他媽嗎？」

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▲Cindy和朱軒洋交往多年，沒想到男友趁他出國時偷吃。（圖／Cindy IG）
▲Cindy和朱軒洋交往多年，沒想到男友趁她出國時偷吃。（圖／Cindy IG）
▲吳卓源否認當小三，表示朱軒洋跟她說已經分手。（圖／翻攝自吳卓源IG）
▲吳卓源否認當小三，表示朱軒洋跟她說已經分手。（圖／翻攝自吳卓源IG）
朱軒洋和美妝網紅Cindy交往多年，前年他經歷十字韌帶斷裂，必須長期復健，和經紀公司解約，適逢人生低潮期，都是Cindy陪他度過，去年Cindy眼睛視網膜剝離也是朱軒洋陪她去動手術，年初外界關心他們的健康，朱軒洋信誓旦旦表示生活不受影響，顯然還是交往中。

▲吳卓源粉絲嗆Cindy管不好朱軒洋，她也反擊「我是他媽嗎？」（圖／翻攝自Cindy IG）
▲吳卓源粉絲嗆Cindy管不好朱軒洋，她也反擊「我是他媽嗎？」（圖／翻攝自Cindy IG）
未料Cindy日前出差去韓國，朱軒洋被拍到多次和吳卓源約會，牽手散步到公園，甚至隔著口罩親密接吻，肉體交纏許久，讓朱軒洋女友Cindy氣炸了，直接到吳卓源的IG上狠嗆「我男友在你身上嗎？」隨後留言已被刪除，許多粉絲都為她付出多年感情被辜負感到不平，卻有吳卓源粉絲認為「不被愛的才是第三者」，到Cindy的IG留言辱罵。

▲吳卓源被死忠粉絲擁護，認為朱軒洋的戀情裡不被愛的才是第三者（圖／翻攝自吳卓源IG）
▲吳卓源被死忠粉絲擁護，認為朱軒洋的戀情裡不被愛的才是第三者。（圖／翻攝自吳卓源IG）
▲Cindy向吳卓源的粉絲們開戰，要他們去跟當事人交往才知道香不香。（圖／翻攝自吳卓源IG）
▲Cindy向吳卓源的粉絲們開戰，要他們去跟當事人交往才知道香不香。（圖／翻攝自吳卓源IG）
吳卓源鐵粉嗆Cindy說，「管不好自己男友，還去嗆人，好搞笑」，Cindy嚴肅回覆「你看我有在笑嗎？」她表示朱軒洋已經是個大人，「而且一個25歲的人還要我管喔？我是他媽嗎？邏輯死亡就安靜吧！」還有人說「吳卓源比妳香」挑釁Cindy，她也直接反嗆「你吃到再告訴我香不香，不然你連朱軒洋都不如」「還是你其實想吃的是朱軒洋，難怪你這麼急」，面對酸民批評，Cindy火力全開捍衛正宮地位。

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