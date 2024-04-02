日全食當天禁止囚犯「外出觀賞」！ 紐約州監獄挨告：侵犯信仰權
北美地區當地時間8日將出現日全食現象，為了防止百萬民眾湧入熱門觀光景點-尼加拉瀑布與其周圍地區，加拿大尼加拉（Niagara）地方政府宣布進入「緊急狀態」，以應付可能發生的亂象，連紐約州的監獄也下令，當天停止探視活動、禁止囚犯外出，有6名受刑人對此不滿，認為自身權利遭侵犯，為此提起訴訟。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，紐約州監獄和社區監督部（The New York State Department of Corrections and Community Supervision）日前宣布，由於日全食過程將陷入黑暗，旗下23個設施當天將取消所有探視，至於不屬於日全食發生路徑上的設施，允許探視的時間則是提前至下午2點結束。
除了探視受限，當天下午2點至5點，囚犯們也將被關在牢房，禁止到戶外活動，而這段時間通常是監獄給受刑人放風的時間。
伍德伯恩（Woodbourne）監獄的6名囚犯因此感到不滿，便以宗教信仰為由，對獄方提起指控，起訴書內容提到，日食是罕見的自然現象，1次往往要等上好幾年甚至更久，對許多人來說具有重大宗教意義，比如聖經裡就有描述耶穌被釘十字架時出現類似日食的現象，伊斯蘭教著作也有提到類似狀況，但監獄官員卻聲稱日食不屬於宗教聖日，拒絕讓囚犯到戶外觀賞。
對此，伍德伯恩監獄的發言人回應，會盡可能考量所有宗教因素，目前還在審查有關於觀看日食的要求，不過獄方也購買了大量的日全食眼鏡，發給位於日全食路徑上的監獄人員與囚犯，讓他們可以在工作位置或牢房中觀賞。