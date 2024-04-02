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特企／頤昌建設深耕大林口　匠心巨作「頤昌筑岳」內斂登場

▲桃園A7文青雙語生活圈的『頤昌筑岳』正式登場，由頤昌建設總經理張博勝率領參與公開儀式。（圖／品牌提供）
▲桃園A7文青雙語生活圈的『頤昌筑岳』正式登場，由頤昌建設總經理張博勝率領參與公開儀式。（圖／品牌提供）

本報訊

頤昌建設深耕大林口 匠心巨作「頤昌筑岳」內斂登場

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西裝革履是大家對總經理刻板印象，而頤昌建設總經理張博勝則完全顛覆大家的想像，爬鷹架、跑工地、對建築工程專業的張博勝總經理，這就是他的日常生活。熱愛跑步的張博勝總經理，毅力與堅持不放棄的精神已刻入他的DNA，奠定他對工程每一個環節都精準到位的堅持，對每一項挑戰都不放棄，努力做到最好，是他至今始終奉行的圭臬。

深耕北台灣，頤昌建築在桃園A7站周邊現已推出第四案『頤昌筑岳』，「安心、溫馨、歸屬感」是頤昌建築希望帶給每位住戶的入住感受，讓每位住戶，都能愛上社區，喜歡社區所營造出的溫暖。「只要相信，一定做得到！」深信應該可以更好的哲學，是張博勝總經理時常掛在嘴邊鼓勵同仁並激勵自己的一句話。
『頤昌筑岳』採用國家安全認證的Alfa Safe柱中柱、系統牆，有效提升大樓結構整體的耐震力及穩定度；且選用業界權威的大信防水，並提供遠超業界的12年防水保固，而考慮到有孩子的家庭，牆壁就是他們的畫布，頤昌建築則提供8年室內粉刷服務，讓孩子盡情揮灑藝術潛力。

安縵寓所 Aman Style低調優雅的細膩日常
日前，『頤昌筑岳』正式公開活動熱鬧登場，由頤昌建設總經理張博勝為A7新視野揭開序幕，當日更吸引不少頤昌建設的粉絲到場參觀。由頤昌建築打造的『頤昌筑岳』，秉持對建築美學的一貫堅持，以東京安縵的美學品味作為設計底蘊，既有摩登現代的線條、也有日式傳統的優雅，以「安縵寓所」的低調靜謐美學，邀您從回到家那刻起，遠離緊張紛擾的都市生活節奏。
A7站文青雙語生活圈最夯
桃園A7生活圈從捷運與合宜宅興起，加上與林口的鄰近特性，又因產業園區規劃的發展遠景，周邊有樂善科技園區、郵政物流園區、華亞科技園區等，就業機會豐富；加上整體屋齡新、房價也相對雙北地區CP值高，自行政院北北基桃TPASS通勤月票政策優惠上路後，更擴大吸引雙北通勤族群關注。『頤昌筑岳』位處文青雙語生活圈且緊鄰森林保護區，地理位置極佳，加上建設公司的好口碑，勢必讓更多購屋族引頸期盼。

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