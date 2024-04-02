吳卓源發聲「他說已經分手」 朱軒洋正宮Cindy爆氣截圖：妳確定
被粉絲封為「鄉民老婆」的29歲歌手吳卓源（Julia Wu），今（2）日被爆料介入小5歲演員朱軒洋及美妝網紅女友Cindy，成了朱軒洋的「小三」。吳卓源的經紀公司稍早表聲明表示，吳卓源是被朱軒洋告知已經分手，因此才會與他更進一步相處。聲明一出，朱軒洋正宮Cindy截圖新聞網頁，氣得寫下：「妳確定？」引發粉絲熱烈討論。
記者張一笙／綜合報導
吳卓源與朱軒洋2人被《鏡週刊》拍到在公園角落擁吻親熱，2人更交疊摟腰愛撫，就算隔著口罩也要激吻，讓剛出國到韓國工作的Cindy動怒開嗆。對此，吳卓源所屬經紀公司則回應表示：「Julia 與朱先生因工作結緣，在被告知他本人已分手，雙方才會往前一步相處。目前情況，對她來說非常錯愕非常受傷，之後面對感情上會更小心謹慎。」聲明一出，Cindy截下新聞報導頁面Po上IG限時動態，並寫下：「妳確定？」
朱軒洋和Cindy兩人交往5年多，過去朱軒洋曾因打球導致十字韌帶斷裂，Cindy則無怨無悔地陪在身邊，男方也曾在Cindy動視網膜手術時陪在她身邊，2人不離不棄的戀情被譽為一段佳話，同時感動不少粉絲。未料近期卻爆出朱軒洋背著女友Cindy與吳卓源在公園裡打得火熱，Cindy也氣得到吳卓源IG上留言嗆：「那我的男友在你身上嗎？」隨後留言遭刪除。
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