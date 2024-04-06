新國會排行榜／羅智強、洪孟楷時間管理大師 發言次數全立院最多
新科立委上任迄今滿2個月，《NOWnews今日新聞》三項指標分析113名立委表現，在發言次數上，民眾黨立委黃國昌曾被稱讚是時間管理大師，7天質詢20場。不過根據統計，發言次數最多的是國民黨立委羅智強，2月20日開議迄今發言高達45次，遠高於黃國昌的34次。
記者何哲欣／台北報導
立法院自2月20日開議，進行對行政院長陳建仁的總質詢，另外3月4日才開始有首次的委員會。《NOWnews今日新聞》統計113名立委，從開議日到3月底在委員會、院會的發言次數，包含質詢、國是論壇發言等，113名立委當中，前三名都由國民黨立委包辦，除了羅智強外，國民黨團書記長洪孟楷45次居次，原民藍委鄭天財43次排第3。
國民黨立委楊瓊瓔與黃國昌同為34次，並列第四。民進黨立委陳冠廷25次發言，則是民進黨立委當中最多。
至於發言次數倒數的立委，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、民進黨團總召柯建銘，因身分特別，發言次數都掛零。扣除這三人，藍委陳雪生發言僅5次墊底，藍委呂玉玲、綠委林岱樺只有6次，藍委張智倫7次、蘇巧慧8次，都屬末段班。民眾黨內發言最少的是林國成與林憶君，都有9次。
立委發言次數也跟所屬委員會有關，例如外交國防委員會、交通委員會因考察行程多，委員會開會次數少，王定宇、林憶君在外交國防委員會、陳雪生、林國成在交通委員會，王定宇、陳雪生又是召委，發言次數相對較少。
但羅智強、洪孟楷、鄭天財、黃國昌走的又是不同路線，不局限自己所屬委員會，只要是自己有興趣的議題，都會質詢，也因此在不同委員會，都很常看到這幾名立委質詢的身影。