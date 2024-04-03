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兒童節吃爆！Mister Donut甜甜圈殺25元　精品可頌拚八月堂買5送1

▲兒童清明連假Mister Donut甜甜圈任選10入299元，隱藏買法299元最多入手12顆，每顆殺25元。Buttered Flour精品可頌華麗開吃，八月堂「買5送1」一篇整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲兒童清明連假Mister Donut甜甜圈任選10入299元，隱藏買法299元最多入手12顆，每顆殺25元。Buttered Flour精品可頌華麗開吃，八月堂「買5送1」一篇整理。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

即將迎接兒童清明連假，眾多甜點推出優惠活動搶商機！Mister Donut甜甜圈任選10入299元，加碼2種隱藏買法，最多可以放大299元一次入手12顆甜甜圈，相當於每顆下殺25元，秘訣不藏私一次曝光。Miacucina集團新品牌Buttered Flour，主打精品可頌華麗開吃；要跟新推出巧克力扁可頌的八月堂「買5送1」優惠拚了，甜蜜優惠一篇整理。

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📌Mister Donut甜甜圈一顆25元！任選10入299元　隱藏買法再送2顆
Mister Donut迎接連假，推出超值甜蜜童享優惠活動，即日起至4月7日，任選10入甜甜圈299元；持悠遊卡或以悠遊付付款，直接加碼贈送一顆蜜糖波堤。

統一多拿滋首次於限定門市推出「甜蜜同享卡」，禮物卡售價299元含299元價值，再贈「2入39元甜圈免費兌換券」乙張。若連假活動期間，使用甜蜜同享卡結帳「10入甜甜圈299元」優惠，就能於指定時間兌領2入39元甜甜圈，相當於花299元能帶走12入甜甜圈，換算下來、平均一顆甜甜圈才25元。

▲Mister Donut x一〇八抹茶茶廊，大推10款甜甜圈、4款飲品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Mister Donut甜甜圈任選10入299元，下殺一顆25元隱藏買法曝光。最新聯名一〇八抹茶茶廊好受歡迎。（圖／記者蕭涵云攝）
提醒大家，甜蜜同享卡無效期使用限制，贈送之2入39元甜甜圈免費兌換券期限為4月12日至7月31日；僅適用於部分直營Mister Donut門市可兌領，除內湖大潤發、林口三井、兒童新樂園、豐原、新天地、台南、大樂、新公益、7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃不可使用，其餘門市皆可兌換使用；甜甜圈免費兌換券除7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃不可使用，全Mister Donut直營門市皆可兌換。

▲買Mister Donut甜蜜同享卡，即贈「2入39元甜圈免費兌換券」乙張。（圖／Mister Donut提供）
▲買Mister Donut甜蜜同享卡，即贈「2入39元甜圈免費兌換券」乙張。（圖／Mister Donut提供）
📌Buttered Flour精品「甜點系可頌」開賣
Miacucina集團專研「酥皮點心Viennoiserie」打造最新品牌Buttered Flour，催生精品級「法式甜點系可頌」華麗開吃。選用富含豐沛小麥香氣的法國T55麵粉，搭配法國愛樂薇Elle & Vire天然發酵奶油，使用料理等級、法國布列塔尼天然鹽田的葛洪德Guerande海鹽，找出折疊達12層最佳比例的可頌烘焙技巧，烘製出在台灣潮濕氣候仍可保持外酥脆、內柔軟的誘人可頌。

Buttered Flour插旗新光三越A4館開賣精品級甜點系可頌，除原味可頌，還有莊園榛果巧克力、玫瑰覆盆子、檸檬迷迭香、美人紅心芭樂、靜岡抹茶提拉米蘇、杏仁海鹽焦糖、黑芝麻共8種口味。

▲Buttered Flour甜點系可頌進駐台北新光三越A4百貨。（圖／Buttered Flour提供）
▲Buttered Flour甜點系可頌進駐台北新光三越A4百貨。（圖／Buttered Flour提供）
▲Buttered Flour甜點系可頌，每款都華麗捨不得吃。（圖／Buttered Flour提供）
▲Buttered Flour甜點系可頌，每款都華麗捨不得吃。（圖／Buttered Flour提供）
📌八月堂「買5送1」
以日式職人精神打造的八月堂可頌，每日現場烘烤、限量出爐，在台圈粉眾多。今年不只推出黑松露口味，還順應韓流打造原味及巧克力扁可頌新品，同樣可享「買5送1」優惠。

▲韓國流行的扁可頌，在八月堂也能吃到囉。（圖／翻攝自八月堂FB）
▲韓國流行的扁可頌，在八月堂也能吃到囉。（圖／翻攝自八月堂FB）
▲八月堂8月17日國際可頌日，全門市下午2:00開賣可頌「買一盒送一盒」。（圖／翻攝自八月堂官網）
▲八月堂常態「買5送1」優惠。（圖／翻攝自八月堂官網）

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