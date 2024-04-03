兒童節吃爆！Mister Donut甜甜圈殺25元　精品可頌拚八月堂買5送1

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Mister Donut迎接連假，推出超值甜蜜童享優惠活動，即日起至4月7日，任選10入甜甜圈299元；持悠遊卡或以悠遊付付款，直接加碼贈送一顆蜜糖波堤。
統一多拿滋首次於限定門市推出「甜蜜同享卡」，禮物卡售價299元含299元價值，再贈「2入39元甜圈免費兌換券」乙張。若連假活動期間，使用甜蜜同享卡結帳「10入甜甜圈299元」優惠，就能於指定時間兌領2入39元甜甜圈，相當於花299元能帶走12入甜甜圈，換算下來、平均一顆甜甜圈才25元。
提醒大家，甜蜜同享卡無效期使用限制，贈送之2入39元甜甜圈免費兌換券期限為4月12日至7月31日；僅適用於部分直營Mister Donut門市可兌領，除內湖大潤發、林口三井、兒童新樂園、豐原、新天地、台南、大樂、新公益、7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃不可使用，其餘門市皆可兌換使用；甜甜圈免費兌換券除7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃不可使用，全Mister Donut直營門市皆可兌換。
📌Buttered Flour精品「甜點系可頌」開賣
Miacucina集團專研「酥皮點心Viennoiserie」打造最新品牌Buttered Flour，催生精品級「法式甜點系可頌」華麗開吃。選用富含豐沛小麥香氣的法國T55麵粉，搭配法國愛樂薇Elle & Vire天然發酵奶油，使用料理等級、法國布列塔尼天然鹽田的葛洪德Guerande海鹽，找出折疊達12層最佳比例的可頌烘焙技巧，烘製出在台灣潮濕氣候仍可保持外酥脆、內柔軟的誘人可頌。
Buttered Flour插旗新光三越A4館開賣精品級甜點系可頌，除原味可頌，還有莊園榛果巧克力、玫瑰覆盆子、檸檬迷迭香、美人紅心芭樂、靜岡抹茶提拉米蘇、杏仁海鹽焦糖、黑芝麻共8種口味。
📌八月堂「買5送1」
以日式職人精神打造的八月堂可頌，每日現場烘烤、限量出爐，在台圈粉眾多。今年不只推出黑松露口味，還順應韓流打造原味及巧克力扁可頌新品，同樣可享「買5送1」優惠。