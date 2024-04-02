搭車免關籠！北捷寵物友善列車完成清消 251隻狗、29隻貓參與
北捷上月31日推出寵物專屬列車，主人陪同寵物搭車免關籠，台北捷運公司今（2）日表示。寵物友善列車一日限定活動有251隻狗兒、29隻貓咪參與，活動於31日傍晚順利結束，4部列車均已依防疫標準，加強完成清消，包含列車座椅、扶手、拉環清潔及空氣濾網更換等，敬請旅客安心搭乘，感謝各界提供活動多元意見，將持續蒐集作為後續辦理活動規劃參考。
記者呂炯昌／台北報導
響應國際寵物日，北捷去年推出「寵物專車」，今年選定3月31日13時起於限定時段，在淡水信義線推出「寵物友善列車」，4部「狗狗友善列車」及「貓咪友善列車」，從象山、淡水站發車，來回行駛共16個班次，沿途正常停靠各站；北捷公司感謝飼主帶毛小孩參加，經統計有251隻狗兒、29隻貓咪參與。
針對有獸醫師指出，貓遇到狀況時多半是措手不及，且就目前台灣貓隻傳染病的傳播率，以及預防針與晶片的注射比例來看，呼籲飼主帶貓出門參加活動前多評估。北捷公司表示，本次寵物友善列車，針對貓咪獨特天性，將寵物友善列車分為「狗狗友善列車」跟「貓咪友善列車」，同時在「貓咪友善列車」的第3、4節車廂，加裝車間柵欄，加強防護；在車廂外則標記「狗狗限定」、「貓咪限定」，方便旅客辨識。
北捷公司感謝每列寵物友善列車的工作人員，包括獸醫師、寵物行為訓練師、保全、清潔人員、車輛維修、司機員、服務人員及幕後辛苦規劃人員等專業配合與辛勞投入。