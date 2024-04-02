小海豹被手輕輕一碰！整張臉「瞬間扁掉變2D」 脖子消失萌翻萬人
日本大阪海遊館一隻海豹Mizore因熱愛撒嬌又身形圓潤，超萌的模樣吸引大量粉絲喜愛。而近日Mizore和飼養員的互動畫面再度萌翻全場，只見Mizore被飼養員用手指點到之後，竟整張臉縮進去肥肥的頸窩裡面，瞬間從3D扁掉變成2D，超可愛的一幕讓眾人全被融化。
記者賴禹妡／綜合報導
網友@domehimeno經常在X分享海豹可愛的影片，他日前上傳小海豹「Mizore」（ミゾレ）的超萌畫面，只見Mizore正在與飼養員互動，當飼養員伸出手指碰觸到Mizore的臉頰時，Mizore竟使出「五官消失術」，把整張臉埋進肥肥的頸窩中，再加上脖子早已胖到消失，看起來就像整顆頭變成2D一般。
Mizore扁臉照曝光後，瞬間累積超過200多萬次觀看數，網友們紛紛笑翻留言「跟扁臉貓撞型了」、「第一次看到海豹露出這個臉」、「那是什麼表情我看不見」、「飼養員是有指上功夫吧」。
事實上，Mizore和飼養員感情非常要好，牠就曾化身為「水下狗狗」，一路緊黏著正在清潔水下玻璃的飼養員，甚至撒嬌地鑽進飼養員懷裡討摸，Mizore超萌的黏人畫面被館方分享到社群平台後，知名度隨即大開，成為館內的人氣王。