遭黑人陳建州求償1000萬！大牙淚崩想尋短：被冤枉說謊
藝人大牙（周宜霈）今（2）日出席性暴力預防倡議記者會，去年6月她控陳建州（黑人）性騷擾，遭黑人夫婦求償民事賠償1000萬，大牙坦言當時曾經想不開，「那時候有想要結束生命的想法，要是我訴訟輸了怎麼辦？我可能要賠償，還要被冤枉我說謊。」老公阿廖師聽了震怒，痛罵她：「妳怎麼不負責任？妳輸了不就讓對方太快樂了嗎？」大牙這才轉念去掛號身心科。
記者羅凌筠／台北報導
大牙沒想到加入Me too運動以後工作全面停擺，既無法上通告帶歡樂給大家，戲約也大幅減少，近1年來只拍1部新戲《生日快樂》，收入斷炊的壓力，加上千萬新房的交屋款、裝潢款追著來，大牙每天睡不著覺，「我瘦到不成人形，食量變得很小，足不出戶、沒有在動。」身高168公分的她，體重只有48公斤，跟紙片人沒有兩樣，阿廖師擔起經濟重擔，還要照顧大牙，她向先生道歉：「這陣子辛苦你了。」老公則是酷酷地點個頭。
談到與陳建州的官司，黑人在台灣提出的民事、刑事訴訟都是不起訴處分，大牙去香港提告性騷擾的部分，還在等候司法調查，她說：「一開始我也沒有要去香港，只是因為我被提告，我在台灣不能告他，因為事情發生在香港，台灣沒有管轄權，只能用這種方式證明我說事實，繞了一大圈，我覺得很疲勞。」律師費還燒光荷包100萬以上。
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