最新手機品牌市占排行出爐！蘋果、三星「這些手機」賣超好

1月台灣市場手機銷銷售市占Top 5出爐，這個月共計賣出逾45萬台，比起去年12月的39.2萬台成長15%；對比2023年同期的45.7萬台再短少2%， 通訊連鎖門市傑昇通信認為，多款新機趕在農曆年前上市，新舊機交替的價差明顯帶動整體買氣；至於手機銷售量市佔率排名，依舊由蘋果拿下銷售冠軍，但比起12月的45%下跌至40%，第2名的三星則是成長5.1個百分點來到27.3%，第3至第5名的品牌依序為OPPO（10.9%）、vivo（6.7%）及Redmi（5.6%）。
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傑昇通信表示，隨著農曆年前各通路平台促銷活動持續，依照過往在年前拿到年終補貼，或是幫長輩換機等等加成，都能有效促進買氣，像是標準版iPhone 15（128GB）單機價格降幅多達15%，因此單機銷量也大增26%，是榜上iPhone成長最多的一款；反而台灣用戶喜愛的iPhone 15 Pro Max及iPhone 15 Pro的256GB版本，銷量平均下跌4%。
而本月的大贏家無疑是市占率27.3%的三星，相較上月22.2%相比，銷售量大漲近1.5倍，銷售額也增加2倍，成長幅度為五大品牌之首；傑昇通信指出，全憑AI新機上市拉抬買氣，不僅Galaxy S24 Ultra（12GB/512GB）行銷策略奏效，銷量直衝安卓品牌熱銷旗艦，以A系列中低階機型最受消費者青睞的冠軍Galaxy A54（8GB/256GB）及第3名A14（4GB/64GB），也因通路祭出不少優惠，導致掃尾盤而加速庫存去化。
另外，除了蘋果與三星之外，傑昇通信觀察，市占率3到5名的中國品牌，受惠新機潮帶動，OPPO與vivo的銷售量較上月皆提升17%，第5名的Redmi銷售量也有6%的成長；從他們熱銷的前三名單機來看，幾乎都在萬元以下，顯見當各大品牌在透過AI搶食高階市場之際，也積極擴展平價手機市場，尤其OPPO Reno10 Pro的單機銷量較上月成長逾1.7倍，是本月單機銷量成長最多的的機型。