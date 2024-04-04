府城百里侯前哨戰暗潮洶湧　五連霸女力戰「新台南隊長」

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回顧6年前台南市長初選，各方陣營廝殺激烈，互批抹黑，甚至對簿公堂，如今初選將至，可想見屆時黨內互打戲碼即將上演，立委陳亭妃深耕地方多年，7成得票率成功蟬聯五連霸，在選後隔日謝票時提及台南市長，也不諱言稱自己最懂得規劃台南，挾帶著全國女性最高票、黨內最高票氣勢，本此誓言捲土重來，強大民意基礎與派系奧援將是「女力市長」最大後盾。
同樣有意角逐百里侯的林俊憲，隸屬新潮流，被視為賴清德嫡系子弟兵，上屆大選國民黨對手被中選會審定不得登記候選人資格，但無論是得票率與票數，相較上屆皆有顯著成長，在角逐連任之際，更被賴數度點名是「新台南隊長」，被外界解讀老市長屬意接班人。
府城新潮流與正國會內鬥即將上演，雖雙方未有公開言詞交鋒，但是檯面下角力從未停過，兩人早已跨區勤跑基層。陳亭妃謝票看板出現在選區外，其意不言而喻。
新潮流部分，計畫派出立委郭國文角逐黨部主委，搶下地方黨機器避免夜長夢多，此外林俊憲近期頻繁與親賴立委林宜瑾、郭國文、賴惠員同框，被視為是黨內民代開始表態選邊，扣除動向不明的湧言會王定宇，「親賴陣營」坐擁人數上優勢。
雖賴清德勝選後，強調總統是國家資產，不屬於單一政黨或派系，宣布退出新潮流，本次大選台南為唯一過半縣市，顯見「老市長」號召力依然強勁，可預期未來「大人」不做任何表態，但其態度勢必能左右初選一役。隨著初選將至，「無聲的戰爭」煙硝味已瀰漫府城。