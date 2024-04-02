肯德基神品比司吉回歸了！大阪燒無骨脆雞開吃「日式炒麵＋炸雞」

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肯德基曾期間限定於2020年推出「大阪燒無骨大口脆雞」，秘製大阪燒醬汁搭配清爽芥末美乃滋，還放上會飄動的柴魚片，經典大阪燒美味畫面在炸雞腿肉上重現。睽違4年，肯德基宣布即將於4月9日驚喜回歸！
這次還創新搭配「日式炒麵＋炸雞」，一次幫大家把主食、主菜都配好，挖出優惠代碼「50424」爽吃「大阪燒無骨脆雞＋百事可樂(小)」優惠價170元；PK會員券「大阪燒無骨脆雞＋原味蛋撻＋百事可樂(小)」179元。喜歡嚐鮮的民眾可以準備朝聖了，這次只限時供應35天喔。
📌肯德基「金黃比司吉」再度復活！淋上蜂蜜球好誘人
號稱絕版神品的肯德基比司吉，去年Xmas曾隨「聖誕巨大桶」悄悄回歸，由日本獨家研製配方、烘烤出香脆酥皮的「金黃比司吉」，淋上蜂蜜球好誘人，瞬間賣斷貨。今年也要再度復活了！這次隨日式大阪燒炸雞加碼回歸，「金黃比司吉」不只可單點、加點，還推出午茶特餐「金黃比司吉＋原味蛋撻＋熱義式拿鐵」155元，一樣期間限定只販售至5月13日。
📌麥當勞「焦糖冰奶茶」重回正式菜單！限時開賣「板烤雞腿堡、照燒豬肉堡」
敲碗超久，麥當勞已正式回歸「焦糖冰奶茶」納入長期供應菜單，目前還正期間限定開賣「板烤雞腿堡」；連睽違20多年的「照燒豬肉堡」，也已預計將於4月10日起回歸。
📌韓國熱賣「捲捲薯」將登入台灣麥當勞
麥當勞證實，曾在韓國造成轟動的「捲捲薯」即將能在台灣吃到了！為接力即將停賣的「金黃地瓜條」，官方透露「捲捲薯」將自4月24日起限時開賣，期間限定至6月4日或售完為止」。
速食控新品舊愛一波波，愛吃的大家馬上收藏這一篇，一秒記下麥當勞、肯德基各個神品上市期間，把握時間好好吃起來，一解想念的美味。當然優惠資訊也要一起掌握才划算。