馬英九講到哽咽！訪孫中山故居 喊和平「這一輩中國人最大願望」
前總統馬英九昨日展開11日訪中行，今天下午前往國父孫中山故居參訪並致詞。稍早致詞時，馬英九稱，中山先生對兩岸而言，都是影響千秋萬世的偉人，在提及孫中山「致力創立一個自由、團結、均富、統一的中國」時，還一度哽咽，他期盼，兩岸應該致力和平，「是我們這一輩中國人最大的願望」。
記者林怡昕／台北報導
馬英九指出，113年前的中國清廷積弱不振，飽受列強欺凌，被迫簽訂許多喪權辱國的不平等條約，國勢危如壘卵，當時中國社會貧富懸殊，文盲遍地，法治缺乏，社會落後、人民彷彿看不到希望，孫中山先生帶領的革命，向全中國人民許下自由、民主、均富，走向民族共和、一統中國的承諾，讓人民興奮與感動。
馬英九說，孫中山先生領導革命四十年，在提及「致力創立一個自由、團結、均富、統一的中國」時，還一度哽咽，馬續指，讓國家更興盛，為人民謀幸福。兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，當年孫中山先生念茲在茲的許多建國主張，如今都已陸續分別在台灣與大陸實現，這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉，至關重要。
「我看到中山先生的故居，非常簡樸，也更能體會他從小生長的環境」。馬英九提及，中山先生對兩岸而言，都是影響千秋萬世的偉人，我期許兩岸人民都能記得中山先生的遺訓：「和平，奮鬥，救中國」，他深切期望，兩岸應共同合作，避免戰爭，兩岸、奮鬥、振興中華，共創和平繁榮，這也是我們這一輩中國人最大的願望。