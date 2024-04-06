新國會排行榜／洪孟楷拚了！提案數全立院最多　這些立委迄今掛零

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不過即使是共同提案，也還有分為是否為「首位主提案」，有些立委提案希望只有自己掛名提案人。而以國民黨立院黨團總召傅崐萁提案的《環島高速鐵路建設特別條例》草案，爭取立法院正副院長韓國瑜、江啟臣背書，原本傅還希望韓掛名首位主提案人，但為避免院長還要提案說明引發爭議，最後仍由傅崐萁列為首位主提案。
《NOWnews今日新聞統計》，新國會2月1日報到迄今，113名立委列名提案人的案數，有些立委雖有提案，但還未成案或還未列入院會報告事項，因此未出現在立法院法案查詢系統內。
根據查詢結果，遙遙領先的幾乎都是國民黨年輕世代立委，除洪孟楷、羅廷瑋、蘇清泉排名前三名外，黃健豪52案、廖偉翔48案分居第四、第五。
民進黨立委莊瑞雄47案，是民進黨立委提案量最多立委。民眾黨則走精緻路線，提案最多的是掛名黨團總召與副總召的黃國昌與黃珊珊，同樣是21案。較特別的是韓國瑜與江啟臣，都是2案，意即傅崐萁領銜的《環島高速鐵路建設特別條例》草案，以及《國道六號東延花蓮建設特別條例》草案。
新國會開議後，不少立委或助理，都會先將過去曾提案，但未能三讀的法案，再拿出來連署，希望本屆立院有機會通過。不過仍有不少立委，迄今提案數仍掛零，包括國民黨立委陳雪生、葉元之，民進黨立委王世堅、吳秉叡、沈發惠、林岱樺、林淑芬、柯建銘，以及民眾黨立委林憶君、陳昭姿。