劉以豪找女友必備1條件！自爆沒工作都在山中裸泳：跟我一起瘋
港片《白晝如焚》集結男神劉以豪、實力派港星鄧麗欣，共譜一段淒美虐心的愛情故事。今（2）日劉以豪出席記者會受訪，提到希望女友是可以陪他到處旅行的個性：「如果她怕曬或想在家我會覺得很可惜，要跟我一起瘋起來！」劉以豪還加碼爆料，平常沒工作時都躲在山中溪水裡面裸泳，令人不敢相信。
記者黃雅琪／台北報導
向來熱愛戶外活動的劉以豪，平常沒拍戲的時候都會往山中露營，笑說自己看到溪水就忍不住跳下去裸泳：「裸泳我自己會，我只要看到很漂亮的溪水，就有想要親近大自然的衝動！」劉以豪在片中與鄧麗欣相戀，回想起2年多前拍攝的時光，他坦言初次見面有些擔心：「她眼睛很有力量，是個很認真的人！」
片中他與鄧麗欣回到學生時期，兩人熱戀的情節令人看了也感到甜滋滋的，劉以豪透露他用「蛋捲」互噴餅乾屑玩耍的浪漫橋段，其實是他的突發奇想！聊到學生時期的惡作劇，調皮的他曾把粉筆丟向教室吊扇，但僅是開玩笑的惡趣味：「但老師都很愛我！我也不是什麼問題學生！」
由於《白晝如焚》拍攝期僅1個月，兩人只能邊拍邊培養感情，面對鄧麗欣一人分飾兩角的劇情，劉以豪有時也會出現錯亂情形，不清楚應該以何種情緒對戲。他在本片一改「陽光形象」化身憂鬱男子，幾乎場場都有哭戲要挑戰，其中一場親手「燒掉手繪畫作」的戲，令他印象深刻：「我記得第一天就燒畫，然後一下就來到情緒最猛的地方，情緒很重、很難融入。」《白晝如焚》4月12日全台上映。
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