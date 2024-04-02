全台首家五星飯店「有自家遊艇」！奢豪裝備曝光　包住房6999元起

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經過試賣之後，承億酒店確定將推出搭配遊艇的住房專案。全新私家遊艇全長46尺，擁有超越相同尺寸船型的寬敞甲板和舒適沙龍空間，獨特的環景窗設計可在船艙內眺望360°海景。
遊艇內配置隱藏式升降液晶電視、頂級KTV影音設備、環繞音響系統、廚房、淋浴洗手間及雙人寢室，旅客可選擇暢遊高雄港或搭乘遊艇至旗津、西子灣，更可客製化行程，全年24小時皆可預約，也能提前預訂餐點及加購水上娛樂活動，並配置專業船長、水手和海上秘書在遊程中提供專業周到的服務。
黃色小鴨展期結束之後，承億酒店再推「輕奢海上」住房專案，以可自港灣內海區回望亞洲新灣區天際線的特殊視角為主題，每趟遊艇航程時間約50分鐘，平日搭配入住經典和式雙人房，每晚6,999元起並享飯店至碼頭的禮賓車接駁服務，再享承億酒店貳陸日全食餐廳自助式早餐買一送一優惠。
高雄承億酒店TAi Urban Resort擁有「全台最美飯店＆最美客房雙冠軍」殊榮承，今年年初順利取得星級旅館評鑑五星等級的認證，正式晉升台灣新科五星級飯店，去年年底還與文總會共同接待日本橘高校吹奏樂部，國際天團五月天也曾在高雄承億酒店高空無邊際泳池取景拍攝MV。
承億酒店除了成為唯一擁有私家遊艇的五星級酒店，業者也首次透露，將於今年第一季與台灣港務公司合作取得高雄旅運中心10年投資經營權，未來進駐旅運中心預計投資約6～8千萬，目標將海洋國門打造為文化交流的起始點，透過一系列沈浸式的文創體驗，包含飲食文化服務及大型策展市集活動的。
承億酒店戴淑玲總經理也表示：「透過整合旗下遊艇俱樂部及亞洲新灣區眾多遊憩景點及大型建設，承億酒店將推出『一帶一路，奢華與浪漫不只在陸上』計畫，不僅縫合陸上五星級飯店住宿餐飲服務與海上遊艇體驗，為旅客創造港都非凡體驗，更翻轉南台灣城市旅遊時髦新玩法。」此外，承億酒店並預計與承億集團旗下Villa新品牌「曇-聽琉嶼」合作，未來將展開高雄港與小琉球的「南台灣跳島之旅」，攻頂台灣旅遊市場。
另外，台中國際旅展即將於4月19日登場，高雄萬豪酒店今年首度參展，推出客房與餐飲優惠強檔，高雄萬豪酒店更自4月8日起搶先於官網開放線上旅展。住宿含翌日早餐下殺27折起，優惠包含平日(週日至週五)住房優惠：「萬豪雙人行」含經典客房一晚與豪享自助餐廳早餐兩客，原價19,085元，旅展下殺28折，優惠價只要5,299元。「萬豪闔家歡」含豪華四人房一晚及豪享自助餐廳早餐四客，原價26,620元，旅展下殺27折，優惠價7,099元。
高雄萬豪酒店館內豪享自助餐廳與京享蔬食百匯餐廳，於旅展期間推出平日(週一至週五)午餐及晚餐券通通買十送二，餐餐都有近8折優惠，以餐券消費每人最低660元起，品嚐上百道Buffet美食的同時也省下荷包。另推出餐飲禮券滿千贈百，全館十間餐廳皆可使用，囊括日式會席料理、中式功夫美饌、精緻法餐、特色牛排鐵板燒及港式飲茶等，都能使用餐券享有優惠。
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