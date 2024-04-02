金門遭無人機空拍！邱國正令強化應處 金防部：全面加強掩蔽措施
二膽守備隊上月29日執行運補卸載時遭到中國無人機攝錄，金防部指出，研判該架空拍機採遠距攝影，且位處太陽逆光方位，官兵未能即時目視發現。國防部長邱國正昨日坦承，這事嚴格講起來就是訓練不足，國防部會持續強化應處。中國網紅今（2）日再度po出自稱是4月1日再度用無人機飛往金門拍攝，還大嗆如入無人之境。對此，金防部回應表示，防區各守備區域已全面加強隱蔽、掩蔽措施，將持續要求官兵提高監偵警覺、精進應處作為，並適懲失職人員。
記者呂炯昌／台北報導
針對中國大陸網民頻繁以空拍機挑釁二膽島，金防部今(2)日表示，防區各守備區域已全面加強隱蔽、掩蔽措施，將持續要求官兵提高監偵警覺、精進應處作為，並適懲失職人員。
金防部指出，從公布影片研判，空拍機是採視距範圍外高空攝影，屬灰色地帶侵擾行為。該名網民藉挑釁舉動增加流量、討論熱度，並企圖引發國人批評駐軍、製造對立的心態不言而喻；大陸當局罔顧引發區域衝突風險，放任當事者以私利破壞兩岸民眾情感，尤屬不智。
金防部強調，將持續加強官兵對無人機處置相關訓練，依辨識、通報、驅離、告警程序，依自我防衛原則，視威脅程度採取適當反制，以破除灰色地帶侵擾等威脅。