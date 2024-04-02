朱軒洋公園激吻交纏吳卓源！正宮Cindy狠嗆：我男友在你身上嗎

朱軒洋被譽天才演員！曾傳和柴智屏不合　女友是「文山區泫雅」

▲朱軒洋被譽為天才型演員，曾經傳出和柴智屏不合，正妹女友有「文山泫雅」封號。（圖／愛奇藝提供）
▲朱軒洋被譽為天才型演員，曾經傳出和柴智屏不合，正妹女友有「文山泫雅」封號。（圖／愛奇藝提供）

記者楊穎軒／綜合報導

24歲朱軒洋來自台中，擁有雕像般臉部輪廓、187公分衣架子身高及精壯體態，外型俊美又性格，23歲就拿下金馬獎男配角獎，更多次入圍台北電影獎、金鐘獎，渾然天成且純粹的表演方式，被業界公認是天生的藝術家、天才型演員，雖然經歷與柴智屏解約低潮，消失於幕前一陣子，璞玉很快被王牌經紀人邱瓈寬撿起，繼續發光發熱。怎料，朱軒洋生日前幾天傳出與歌手吳卓源熱吻，傷了網紅女友、「文山泫雅」Cindy和無辜變小三的吳卓源，讓他在星途上再次遇到挑戰。

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▲朱軒洋跟袁富華對戲獲益良多。（圖 / 公視提供）
▲▼朱軒洋演技渾然天成，天生表演細胞藏不住，屬於天才型演員。（圖／公視、傳影互動提供）
▲▼朱軒洋（上圖，下圖前）在片中被變異人種突襲。（圖／傳影互動）
生來演戲的男神　朱軒洋年年都提名獎項

朱軒洋出道作與謝金燕合拍國片《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，2019年以《下半場》嶄露頭腳，一舉入圍台北電影獎新演員、男配角，鋒芒沒有被奪下金馬獎的范少勳壓過，2年後憑電視劇《天橋上的魔術師》角逐金鐘獎男配角，同年主演《逆局》再獲視帝提名。2022年朱軒洋站上金馬獎舞台，以《黑的教育》抱走最佳男配角獎，劇集《村裡來了個暴走女外科》又讓他擄獲大批姊姊粉絲，事業攀上頂峰，此後戲約更多，幾乎所有知名影劇作品都可見到朱軒洋的面孔。

▲朱軒洋飾演育英高中主力球員姜桐豪（圖／華納兄弟）
▲朱軒洋在《下半場》飾演高中籃球隊主力球員「姜桐豪」，也是在拍攝期間遇上化妝師女友Cindy。（圖／華納兄弟）
▲朱軒洋體力活龐大。（圖／愛奇藝國際站提供）
▲朱軒洋在逆局演出執著追查真相的刑警「任非」。（圖／愛奇藝國際站提供）
性格直率不講廢話　朱軒洋分手恩人柴智屏

不過朱軒洋也有一段自我摸索的黑暗期，個性直爽又率真，講話只講重點、不覺得自己是明星的他，2022年7月突然和柴智屏所掌的經紀公司解約，理由是「工作理念不合」，臉書和IG也全部關閉，一度傳出退出演藝圈、與柴智屏決裂，連圈內最好的朋友曾敬驊、前輩蔡淑臻都連絡不上。。後來才有消息指血氣方剛的朱軒洋，情緒太豐沛，有很多想法想要抒發，但公司又常常怕他失言，才商量結束合作關係，朱軒洋本人則以腳傷為由低調帶過，柴智屏和朱軒洋後來也透露彼此沒有交惡。

▲柴智屏曬出和朱軒洋（左）的合影，祝福他未來更好。（圖／翻攝自柴智屏FB）
▲▼柴智屏（上圖右）曾經分享合照，恭喜朱軒洋拿下金馬獎，被視為雙方破冰。（圖／柴智屏臉書、NOWnews資料照）
▲朱軒洋與前經紀人柴智屏破冰。（圖／特約記者吳政璋攝）
出道就自爆死會　正妹女友受封「文山區泫雅」

朱軒洋完全沒有偶像包袱，剛入行時就大方承認有一位感情穩定的女友，2022年他和大6歲美妝YouTuber、「文山區泫雅」何心蒂（Cindy）被目擊去復健，姊弟戀才曝光，兩人多次被狗仔拍到沒有偽裝外出約會，無論是騎機車還是搭大眾運輸工具，或是自然的親暱互動，小倆口樸實的相處方式贏得外人好感，加上Cindy陪伴朱軒洋走過解約、十字韌帶斷裂低谷，雙方因此增加不少粉絲。然而，這段愛情就在遠航5年之際觸了礁，三角習題如何交代？成為朱軒洋現階段必須面對的課題。

▲Cindy正職為美妝網紅，在業界小有名氣。（圖／Cindy IG）
▲▼Cindy正職為美妝網紅，在業界小有名氣。（圖／Cindy IG）
▲Cindy是小有名氣的美妝網紅，與朱軒洋交往5年。（圖／Cindy IG）
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