朱軒洋被譽天才演員！曾傳和柴智屏不合　女友是「文山區泫雅」

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱軒洋出道作與謝金燕合拍國片《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，2019年以《下半場》嶄露頭腳，一舉入圍台北電影獎新演員、男配角，鋒芒沒有被奪下金馬獎的范少勳壓過，2年後憑電視劇《天橋上的魔術師》角逐金鐘獎男配角，同年主演《逆局》再獲視帝提名。2022年朱軒洋站上金馬獎舞台，以《黑的教育》抱走最佳男配角獎，劇集《村裡來了個暴走女外科》又讓他擄獲大批姊姊粉絲，事業攀上頂峰，此後戲約更多，幾乎所有知名影劇作品都可見到朱軒洋的面孔。
性格直率不講廢話 朱軒洋分手恩人柴智屏
不過朱軒洋也有一段自我摸索的黑暗期，個性直爽又率真，講話只講重點、不覺得自己是明星的他，2022年7月突然和柴智屏所掌的經紀公司解約，理由是「工作理念不合」，臉書和IG也全部關閉，一度傳出退出演藝圈、與柴智屏決裂，連圈內最好的朋友曾敬驊、前輩蔡淑臻都連絡不上。。後來才有消息指血氣方剛的朱軒洋，情緒太豐沛，有很多想法想要抒發，但公司又常常怕他失言，才商量結束合作關係，朱軒洋本人則以腳傷為由低調帶過，柴智屏和朱軒洋後來也透露彼此沒有交惡。
出道就自爆死會 正妹女友受封「文山區泫雅」
朱軒洋完全沒有偶像包袱，剛入行時就大方承認有一位感情穩定的女友，2022年他和大6歲美妝YouTuber、「文山區泫雅」何心蒂（Cindy）被目擊去復健，姊弟戀才曝光，兩人多次被狗仔拍到沒有偽裝外出約會，無論是騎機車還是搭大眾運輸工具，或是自然的親暱互動，小倆口樸實的相處方式贏得外人好感，加上Cindy陪伴朱軒洋走過解約、十字韌帶斷裂低谷，雙方因此增加不少粉絲。然而，這段愛情就在遠航5年之際觸了礁，三角習題如何交代？成為朱軒洋現階段必須面對的課題。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道