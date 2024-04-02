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解決雍塞　高市水利局縮小施工範圍　保持華夏路二線道通行

▲為解決華夏路雍塞，高市水利局將縮小施工範圍保持華夏路二線道通行，預期可紓緩車流。（圖／高市府水利局提供）
▲為解決華夏路雍塞，高市水利局將縮小施工範圍保持華夏路二線道通行，預期可紓緩車流。（圖／高市府水利局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

近日市民反映華夏路與新莊一路口排水溝施工，影響路口人行空間造成交通壅塞，高市府水利局今(2)日會勘調整施工方式下午4時前完成部分臨鋪並縮小施工範圍，由原規劃2階段改為3階段施工，日後均維持2車道通行，預期可紓緩車流，並視狀況增派交維人員於上下班時段疏導左轉與直行的車輛。

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▲水利局邀集里長與鄰近大樓管委會說明華夏路工程期程與交通影響成因，為改善該區域局部積淹水狀況。（圖／高市府水利局提供）
▲水利局邀集里長與鄰近大樓管委會說明華夏路工程期程與交通影響成因，為改善該區域局部積淹水狀況。（圖／高市府水利局提供）
有網友在臉書「高雄大小事」PO文，「真的心累，好不容易完工的華夏路又開挖了」。沒想到最近華夏路與新莊一路口又有工程開挖， 更有網友在臉書抨擊「真的無言，工程怎麼不一起用？太擾民」、「每次騎到這裡，火都上來了」、「華夏路到底要挖幾次？」、「工程從沒停過，家裡灰塵一堆，到底要做多久？」

水利局表示，因地方居民反映新莊一路只要短時強降雨，機車道就會積淹水，水利局今年籌措經費辦理新莊一路（華夏路以西）排水改善工程，目前正進行瓦斯管線遷改及側溝銜接華夏路箱涵過路段施工，因此處施工圍籬的原因，造成華夏路往南3車道縮小成1.5車道，等待左轉與直行車輛因車道衝突而塞車。

水利局指出，在邀集里長與鄰近大樓管委會說明工程期程與交通影響成因，為改善該區域局部積淹水狀況，希盼民眾體諒施工期間造成周邊居民不便之處，該工程預定8月底前完工，水利局將加速趕工，儘快恢復道路與人行道正常通行。

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