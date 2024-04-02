解決雍塞 高市水利局縮小施工範圍 保持華夏路二線道通行
近日市民反映華夏路與新莊一路口排水溝施工，影響路口人行空間造成交通壅塞，高市府水利局今(2)日會勘調整施工方式下午4時前完成部分臨鋪並縮小施工範圍，由原規劃2階段改為3階段施工，日後均維持2車道通行，預期可紓緩車流，並視狀況增派交維人員於上下班時段疏導左轉與直行的車輛。
記者郭凱杰／高雄報導
有網友在臉書「高雄大小事」PO文，「真的心累，好不容易完工的華夏路又開挖了」。沒想到最近華夏路與新莊一路口又有工程開挖， 更有網友在臉書抨擊「真的無言，工程怎麼不一起用？太擾民」、「每次騎到這裡，火都上來了」、「華夏路到底要挖幾次？」、「工程從沒停過，家裡灰塵一堆，到底要做多久？」
水利局表示，因地方居民反映新莊一路只要短時強降雨，機車道就會積淹水，水利局今年籌措經費辦理新莊一路（華夏路以西）排水改善工程，目前正進行瓦斯管線遷改及側溝銜接華夏路箱涵過路段施工，因此處施工圍籬的原因，造成華夏路往南3車道縮小成1.5車道，等待左轉與直行車輛因車道衝突而塞車。
水利局指出，在邀集里長與鄰近大樓管委會說明工程期程與交通影響成因，為改善該區域局部積淹水狀況，希盼民眾體諒施工期間造成周邊居民不便之處，該工程預定8月底前完工，水利局將加速趕工，儘快恢復道路與人行道正常通行。